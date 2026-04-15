Mahdieh Esfandiari, détenue en France pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran mercredi. Son retour intervient après celui de deux Français libérés et revenus de Téhéran la semaine dernière.

Une Iranienne condamnée pour apologie du terrorisme a pu rentrer dans son pays

Une Iranienne condamnée pour apologie du terrorisme a pu rentrer dans son pays

«Une militante pour les droits des Palestiniens»

AFP Agence France-Presse

Mahdieh Esfandiari, une Iranienne qui était détenue en France après avoir été condamnée notamment pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran mercredi, a rapporté la télévision d'Etat.

Son retour survient après celui, en France la semaine dernière, de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui avaient été emprisonnés puis assignés à résidence à Téhéran pendant près de quatre ans pour des accusations d'espionnage.

Arrêtée en février 2025, Mahdieh Esfandiari, «une militante pour les droits des Palestiniens, est rentrée en Iran après sa libération d'une prison en France», a annoncé la télévision d'Etat iranienne.