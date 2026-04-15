DE
FR

«Une militante pour les droits des Palestiniens»
Une Iranienne condamnée pour apologie du terrorisme a pu rentrer dans son pays

Mahdieh Esfandiari, détenue en France pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran mercredi. Son retour intervient après celui de deux Français libérés et revenus de Téhéran la semaine dernière.
Publié: il y a 9 minutes
Mahdieh Esfandiari, «une militante pour les droits des Palestiniens, est rentrée en Iran», a annoncé la télévision d'Etat iranienne.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Mahdieh Esfandiari, une Iranienne qui était détenue en France après avoir été condamnée notamment pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran mercredi, a rapporté la télévision d'Etat.

Son retour survient après celui, en France la semaine dernière, de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui avaient été emprisonnés puis assignés à résidence à Téhéran pendant près de quatre ans pour des accusations d'espionnage.

Arrêtée en février 2025, Mahdieh Esfandiari, «une militante pour les droits des Palestiniens, est rentrée en Iran après sa libération d'une prison en France», a annoncé la télévision d'Etat iranienne.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Présenté par
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
Détails de la Volvo EX30
Voici à quoi ressemble un design «Best of the Best»
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Avec vidéo
Présenté par
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Présenté par
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Tout dépend de la sauce
Les meilleurs vins pour accompagner les salades
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Articles les plus lus
    Articles les plus lus