AFP Agence France-Presse
Mahdieh Esfandiari, une Iranienne qui était détenue en France après avoir été condamnée notamment pour apologie du terrorisme, est rentrée en Iran mercredi, a rapporté la télévision d'Etat.
Son retour survient après celui, en France la semaine dernière, de Cécile Kohler et Jacques Paris, qui avaient été emprisonnés puis assignés à résidence à Téhéran pendant près de quatre ans pour des accusations d'espionnage.
Arrêtée en février 2025, Mahdieh Esfandiari, «une militante pour les droits des Palestiniens, est rentrée en Iran après sa libération d'une prison en France», a annoncé la télévision d'Etat iranienne.
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