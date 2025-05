Les pays nordiques sont solidaires du Groenland et du Danemark face aux velléités d'annexion exprimées par Donald Trump, a déclaré le Premier ministre norvégien lundi lors d'une conférence des dirigeants des pays nordiques.

Les pays nordiques «solidaires» du Groenland et du Danemark face aux velléités de Trump

«Vous pouvez être sûrs que nous sommes solidaires de vous et du Danemark», a dit Jonas Gahr Støre à l'adresse du Premier ministre groenlandais lors d'une conférence de presse.

Les dirigeants des pays nordiques (Finlande, Norvège, Suède, Danemark, Islande), des territoires autonomes danois du Groenland et des îles Féroé, et des îles d'Aland (Finlande) sont rassemblés à Turku, en Finlande, pour discuter de questions de sécurité et de compétitivité économique.

«Une zone réglementée»

«Nous ferons passer ce message partout: que ce soit à Washington, à Bruxelles, à Pékin ou ailleurs. L'Arctique est une zone réglementée. Le droit de la mer s'applique, la responsabilité des États côtiers s'applique, et nous soutiendrons toute communauté qui ressent une pression sur ces valeurs», a dit le Premier ministre norvégien.

Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland, île riche en ressources et stratégiquement située, invoquant des raisons de sécurité et refusant d'exclure le recours à la force.

Appel au respect du droit international

Ces déclarations ont suscité l'inquiétude dans d'autres régions proches de l'Arctique, notamment en Islande et dans l'archipel norvégien du Svalbard.

Elles ont également provoqué de fortes tensions avec les dirigeants danois et groenlandais, qui ont insisté sur le fait que le territoire arctique décidera de son propre avenir et que les États-Unis «n'obtiendront pas le Groenland».

«L'Islande se trouve juste en dessous du Groenland. Nous sommes un petit pays. Il est très important pour nous qu'un message fort soit envoyé depuis cette région, affirmant que le droit international est respecté, et que la loi du plus fort ne devienne pas la règle de droit», a affirmé la Première ministre d'Islande Kristrún Frostadóttir pendant la même conférence de presse.

