Dans ses mémoires, Charles Spencer affirme que sa sœur lui aurait confié que son mari était amoureux de son valet, Michael Fawcett. Une révélation qui jette une lumière nouvelle sur l’intimité du mariage entre la princesse et le futur roi Charles III.

Flavia Schlittler

Depuis le 22 septembre, les mémoires de Charles Spencer, intitulés «Swan Song – Diana, My Sister», sont disponibles dans le monde entier. Le frère de la princesse Diana y revient notamment sur la relation entre sa sœur et le roi Charles III, qui fut son époux de 1981 à 1996.

Une révélation retient particulièrement l’attention: Diana aurait confié à son frère que son mari était amoureux de son valet. Charles Spencer ne cite aucun nom. Mais plusieurs médias britanniques identifient cet homme comme Michael Fawcett. Une source proche du palais affirme à Blick: «Oui, Charles entretenait une relation intime avec son valet, Michael Fawcett.»

Un très proche confident

Qui est cet homme qui aurait occupé une place si importante auprès du roi actuel? Michael Fawcett est entré au service de la famille royale en 1981, comme jeune employé. Il est ensuite devenu le valet personnel de Charles, avant de compter parmi ses plus proches confidents pendant plusieurs décennies. En 2018, il a pris la tête de ce qui s’appelait alors la Fondation du Prince.

Sa carrière n’a toutefois pas été épargnée par les scandales. Au centre de l’un d’eux figure l’homme d’affaires saoudien Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz. En 2017, Michael Fawcett lui aurait écrit pour lui proposer son soutien dans une demande de naturalisation britannique. La même lettre évoquait aussi la possibilité d’obtenir un titre honorifique plus prestigieux. Mahfouz avait auparavant versé d’importants dons à des projets liés aux fondations du prince Charles.

Soupçons de corruption

En 2021, Michael Fawcett a quitté son poste de directeur de la fondation. En février 2022, la police métropolitaine de Londres a ouvert une enquête sur des soupçons de corruption liés à l’attribution de titres honorifiques. En septembre de la même année, deux hommes ont été entendus par la police.

Un mois plus tard, les conclusions de l’enquête ont été transmises au Crown Prosecution Service, le ministère public britannique. En août 2023, la police a finalement classé l’affaire sans suite. Aucune inculpation n’a été prononcée. Le roi Charles III lui-même n’a pas été mis en cause. Son porte-parole avait alors assuré qu’il n’était pas au courant de l’offre précise faite par Michael Fawcett à Mahfouz.

Une audience d’adieu en 2025

Et Camilla dans tout cela? Selon une source proche du palais citée, ce ne serait pas elle qui aurait causé l’échec du mariage entre Diana et Charles, mais Michael Fawcett. Charles et Camilla ont entretenu une liaison avant le mariage avec Diana, puis pendant celui-ci. Diana le savait.

Les révélations de Charles Spencer dépassent donc le récit bien connu du triangle Charles-Diana-Camilla. Il rend publiques les confidences que Diana lui aurait faites sur l’intimité de son mariage et remet en lumière un homme qui a appartenu pendant des décennies au cercle le plus proche du roi actuel.

En 2025, le roi Charles III aurait reçu Michael Fawcett au château de Windsor pour une audience d’adieu. Un signe que le lien entre les deux hommes aurait perduré jusqu’à récemment.