Amour et empathie

Kate organise son traditionnel concert de Noël, malgré une année difficile. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

La princesse Kate organise vendredi son traditionnel concert de chants de Noël à l'abbaye de Westminster, clôturant une année douloureuse marquée par son cancer, et prévoit de rendre hommage à tous ceux «qui ont traversé des moments difficiles». Quelque 1'600 personnes assisteront à cette célébration à Londres, qui sera retransmise sur la chaîne de télévision ITV1 le soir du réveillon de Noël.

«Le concert de cette année offre un moment pour réfléchir à l'importance de l'amour et de l'empathie, et à quel point nous avons besoin les uns des autres, en particulier dans les moments les plus difficiles de notre vie», a indiqué le palais de Kensington dans un communiqué.

Depuis l'annonce de la fin de sa chimiothérapie en septembre, la princesse de Galles a progressivement repris ses engagements officiels, participant à des commémorations militaires en novembre et à la visite d'Etat de l'émir du Qatar au Royaume-Uni cette semaine.

Des membres de la famille royale, des célébrités mais aussi des bénévoles et des personnes «qui ont traversé des moments difficiles cette année» sont sur la liste d'invités. Les familles des trois fillettes tuées en juillet dans une attaque au couteau à Southport (nord-ouest de l'Angleterre) seront présentes selon la BBC.

L'ancien cycliste britannique Chris Hoy, qui a révélé être atteint d'un cancer incurable en octobre, participera également à cette cérémonie. Le prince William, mari de Kate et héritier au trône, doit lire un texte sur le thème de l'amour et de l'empathie.

Une année difficile

Tous les invités recevront une lettre de la princesse de Galles, dans laquelle elle soulignera «à quel point nous avons besoin les uns des autres malgré nos différences». Ils recevront également un livret illustré par l'artiste britannique Charlie Mackesy, avec le message suivant: «Comment ai-je aidé? Tu étais à mes côtés. Ce qui représente tout pour moi.»

L'année 2024 a été particulièrement dure pour la famille royale britannique. Extrêmement populaire, Kate avait révélé en mars être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature, après une «intervention chirurgicale abdominale» qui l'avait tenue éloignée de la vie publique.

Le roi Charles III a été diagnostiqué d'un cancer en février, et suit quant à lui toujours un traitement. Son épouse Camilla, elle, a attrapé une forme de pneumonie en rentrant d'un voyage officiel en Australie et aux Samoa fin octobre, et a récemment annulé plusieurs engagements.