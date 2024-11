Des hommes masqués s'introduisent dans le château de Windsor

1/6 Choc pour le prince William, sa femme Kate et leurs enfants George, Louis et Charlotte (de gauche à droite). Photo: IMAGO/Cover-Images

Dans la nuit du dimanche 13 octobre, deux hommes masqués ont réussi à pénétrer dans le domaine du château de Windsor, révèle le journal britannique «The Sun». Les cambrioleurs ont pris pour cible des véhicules agricoles entreposés dans une grange. Ils ont dérobé un pick-up et un quad. Lors de leur fuite, les choses ont pris une tournure spectaculaire. Les deux brigands ont enfoncé un portail de sécurité avec le véhicule volé.

À quelques centaines de mètres de là seulement, dans leur cottage d'Adélaïde, le prince William, son épouse la princesse Kate ainsi que leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, dormaient paisiblement dans leurs lits.

Les cambrioleurs surveillaient le château de Windsor

La police confirme l'effraction au journal britannique. «Vers 23h45, le dimanche 13 octobre, on nous a signalé une intrusion dans une propriété du Crown Estate, près de l'A308 à Windsor», a déclaré un porte-parole. «Les malfaiteurs ont pénétré dans un bâtiment agricole et sont repartis à bord d'un pick-up Isuzu noir et d'un quad rouge. Ils ont ensuite pris la fuite en direction de Old Windsor/Datchet.»

Une source témoigne auprès de «The Sun»: «Avant d'entrer par effraction, ils devaient savoir que les véhicules étaient garés là. Ils savaient aussi quel était le meilleur moment pour s'échapper sans se faire prendre.» La source estime également que les voleurs devaient surveiller le château de Windsor depuis un certain temps.

Le roi n'était pas présent au domaine

Jusqu'à présent, poursuit le communiqué, personne n'a pu être arrêté et l'enquête se poursuit. Le roi Charles et son épouse la reine Camilla ne se trouvaient pas dans l'enceinte du château de Windsor au moment du cambriolage. On ignore comment la famille du prince William gère le choc. Un porte-parole du couple de Galles a refusé de répondre aux questions de «The Sun».