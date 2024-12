Harry et Meghan tremblent devant un documentaire explosif diffusé mardi

Un documentaire télévisé n'est pas encore diffusé mais fait déjà la une des journaux internationaux et sème la panique chez le prince Harry et la duchesse Meghan. Blick s'est entretenu avec Ulrike Grunewald, réalisatrice de ce film explosif.

1/10 En termes d'image, la duchesse Meghan et le prince Harry sont sur une pente descendante. Y compris en ce qui concerne leur fondation Archewell. Celle-ci a été passée au crible dans un documentaire. Photo: Getty Images

Flavia Schlittler

Un documentaire fait déjà la une des journaux internationaux avant même d'être sorti. Le 3 décembre, la chaîne de télévision allemande ZDF diffusera en prime-time «Harry – le prince perdu», réalisé par Ulrike Grunewald, réalisatrice établie et auteure de livres sur la famille royale. Selon le «Mirror» britannique, la duchesse Meghan serait paniquée à l'idée que celle-ci adopte une approche extrêmement critique. Et elle a raison: c'est l'approche qu'a choisie Ulrike Grunewald, sans ménagement, en se basant sur des faits pour démystifier le couple.

Pendant un an, la journaliste allemande et son équipe se sont penchés sur Meghan et Harry. Ils se sont entretenus avec des voisins dans la ville huppée américaine de Montecito et ont suivi le couple rebelle avec leur caméra, comme l'année dernière lorsque le prince Harry a rendu visite au studio sportif de la ZDF. Ulrike Grunewald s'est également intéressée à la question de savoir ce qui s'est passé depuis le «Megxit» – l'abandon de toutes ses obligations royales le 1er avril 2020. Quelle est donc la perception extérieure du couple controversé et de leur fondation Archewell?

Le prince Harry devrait s'inquiéter

Lorsqu'on lui demande ce qui l'a le plus étonnée dans ses recherches, Ulrike Grunewald répond: «Le manque d'efficacité de leur fondation. Pour montrer cela, nous avons rassemblé des faits qui jettent une lumière différente sur le succès financier apparemment important que Harry a connu avec son livre 'Spare' et le documentaire Netflix.» Le montant des dons aurait chuté de manière drastique en l'espace d'un an. «De treize millions de dollars en 2021 à deux millions pour 2022-2023. D'après leurs propres documents, Harry et Meghan ne travaillent qu'une heure par semaine pour leur fondation. Pourquoi si peu?»

La réalisatrice a également fait des recherches sur ce que les contribuables allemands et Harry se doivent. «Nous nous sommes penchés sur le financement des 'Invictus Games' à Düsseldorf en 2023.» Apparemment, il s'agirait d'un montant moyen de plusieurs dizaines de millions.

«Il y a beaucoup de critiques à l'égard de Harry et Meghan, mais aussi – du moins pour lui – toujours beaucoup de compréhension et de sympathie», explique Ulrike Grunewald, qui ajoute: «Toutefois selon les sondages, Harry est passé, tant en Grande-Bretagne qu'aux Etats-Unis, du statut de roi le plus apprécié à celui du moins apprécié. Il doit s'en inquiéter, car sa mauvaise image se répercute sur ses affaires et son travail caritatif.»

La monarchie n'a plus besoin de lui

Ulrike Grunewald estime qu'un retour durable de Harry, Meghan et leurs enfants Archie et Lilibet dans la famille royale est impossible. «Meghan évite d'y être, et la brouille entre les frères William et Harry est jusqu'à présent loin d'être réglée. La monarchie n'a plus besoin du prince Harry.»

Selon elle, la famille royale britannique a peut-être vécu en 2024 l'année la plus difficile de l'histoire de la maison de Windsor, qui éclipserait tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. «Le prince William a décrit ces derniers temps comme brutaux. Beaucoup de choses pèsent désormais sur ses épaules, et il n'a pas le temps de s'occuper de son frère.»