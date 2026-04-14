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L'opérateur Globalstar en jeu
Amazon veut dépasser Elon Musk dans la course à l'espace

Amazon annonce ce 14 avril l'acquisition de Globalstar, opérateur de satellites. Cette stratégie vise à renforcer sa présence dans les communications mondiales.
Publié: il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 40 minutes
Le PDG d'Amazon, Jeff Bezos et sa compagne Lauren Sanchez au Taj Mahal à Agra le 21 janvier 2020.
Photo: AFP via Getty Images
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AFP Agence France-Presse

Amazon a annoncé mardi vouloir acquérir l'opérateur de satellites américain Globalstar pour renforcer sa position face au concurrent Starlink du milliardaire Elon Musk.

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Le géant américain propose de payer jusqu'à 90 dollars par titre de Globalstar, en payant en numéraire ou avec ses propres actions, selon son communiqué. Cela valoriserait l'entreprise à 11,6 milliards de dollars.


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