Amazon annonce ce 14 avril l'acquisition de Globalstar, opérateur de satellites. Cette stratégie vise à renforcer sa présence dans les communications mondiales.

Amazon veut dépasser Elon Musk dans la course à l'espace

Amazon veut dépasser Elon Musk dans la course à l'espace

AFP Agence France-Presse

Amazon a annoncé mardi vouloir acquérir l'opérateur de satellites américain Globalstar pour renforcer sa position face au concurrent Starlink du milliardaire Elon Musk.

Le géant américain propose de payer jusqu'à 90 dollars par titre de Globalstar, en payant en numéraire ou avec ses propres actions, selon son communiqué. Cela valoriserait l'entreprise à 11,6 milliards de dollars.



