Amazon veut dépasser Elon Musk dans la course à l'espace

AFP Agence France-Presse
Amazon a annoncé mardi vouloir acquérir l'opérateur de satellites américain Globalstar pour renforcer sa position face au concurrent Starlink du milliardaire Elon Musk.
A lire aussi
Le géant américain propose de payer jusqu'à 90 dollars par titre de Globalstar, en payant en numéraire ou avec ses propres actions, selon son communiqué. Cela valoriserait l'entreprise à 11,6 milliards de dollars.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Lindt présente un successeur et nous, on goûte!
La prochaine tendance après le chocolat Dubaï?
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse