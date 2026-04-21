Le groupe italien Eni annonce une découverte majeure de gaz naturel au large de l'Indonésie avec des réserves estimées à 141 milliards de mètres cubes. Ce gisement doit permettre au pays de tripler sa production et de réduire sa dépendance aux importations de pétrole.

Une découverte «majeure» de gaz naturel au large de l'Indonésie

Une découverte «majeure» de gaz naturel au large de l'Indonésie

AFP Agence France-Presse

Le géant italien de l'énergie Eni a annoncé une découverte «majeure» de gaz naturel au large de l'Indonésie, dont le gouvernement estime qu'elle pourrait tripler la production de la société européenne dans le pays d'ici 2028.

Dans un communiqué publié tard lundi, l'entreprise a indiqué que, selon des estimations préliminaires, le site situé à quelque 70 kilomètres au large de la province du Kalimantan oriental renfermerait environ 5000 milliards de pieds cubes de gaz (environ 141,5 milliards de mètres cubes) et 300 millions de barils de condensat, un hydrocarbure liquide. Cette nouvelle découverte, «ouvre l'accès à des nouveaux volumes significatifs pour les marchés nationaux et internationaux», a-t-elle ajouté.

Le gouvernement indonésien a annoncé de son côté que cette découverte pourrait porter le pic de production d'Eni, aujourd'hui compris entre 600 et 700 millions de pieds cubes standard (MMSCFD, soit entre 16,9 millions et 19,8 millions de mètres cubes), à 2 milliards (56,6 millions de mètres cubes) par jour d'ici 2028 puis à 3 milliards (849,5 millions de mètres cubes) deux ans plus tard.

«C'est une découverte majeure. En plus du gaz, d'ici 2028 nous produirons également environ 90'000 barils de condensat. Et en 2029-2030, cela pourrait encore augmenter pour atteindre 150'000 barils», a déclaré le ministre de l'Energie et des Ressources minérales, Bahlil Lahadalia.

L'archipel d'Asie du Sud-Est produit déjà plus de gaz qu'il n'en consomme, alors même que la demande augmente pour cette ressource largement utilisée pour cuisiner, se chauffer et générer de l'électricité. Une production plus élevée de condensats devrait probablement réduire les importations nationales de pétrole, selon des propos rapportés par un communiqué du gouvernement.

Comme de nombreux pays, l'Indonésie subit la flambée des prix mondiaux de l'énergie depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. La semaine dernière, Jakarta a indiqué avoir conclu un accord sur son approvisionnement en pétrole, dont les détails sont en cours de finalisation, à l'occasion d'une rencontre du président Prabowo Subianto avec son homologue russe Vladimir Poutine au Kremlin.

Prabowo s'est ensuite rendu en France pour une réunion avec le président Emmanuel Macron, au cours de laquelle les deux hommes sont convenus de coopérer dans le domaine de la «transition énergétique et du développement des énergies nouvelles et renouvelables», a rapporté Jakarta.