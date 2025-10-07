En Allemagne, une maire fraichement élue a été poignardée

La maire d'une petite ville allemande, Iris Stalzer, a été grièvement poignardée mardi devant son domicile à Herdecke. Le chancelier Friedrich Merz a condamné cet «acte odieux», exprimant des craintes pour la vie de l'élue sociale-démocrate récemment élue.

AFP Agence France-Presse

Opération d'envergure en Allemagne: comme l'a d'abord rapporté la WDR, une femme a été poignardée mardi à Herdecke (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). La police et les services de secours sont sur place. Il s'agit de la maire nouvellement élue et élue SPD Iris Stalzer (57).

Selon le «Westfalenpost», la femme politique locale serait en danger de mort. Elle aurait reçu treize coups de couteau au ventre et au dos. Son fils (15 ans) a retrouvé la femme grièvement blessée, rapporte Bild. Les urgentistes luttent actuellement pour sauver la vie de Stalzer. Un porte-parole des pompiers a déclaré au Westfalenpost : « Nous avons prodigué les meilleurs soins possibles à la patiente et l'avons confiée aux secours. » Un hélicoptère de secours l'a ensuite transportée à l'hôpital.

Selon un journaliste de WDR, un adolescent a été menotté et emmené hors de la maison par la police. D'après « Bild », il s'agit du fils de Stalzer. D'après le reportage, son fils et sa fille de 17 ans se trouvaient dans la maison au moment des faits. On ignore actuellement si le fils est suspecté. Selon le tabloïd, il aurait déclaré à la police que sa mère avait été agressée par plusieurs hommes dans la rue.

Selon « Bild », la police poursuit ses recherches pour retrouver les auteurs. Elle avait précédemment émis une alerte majeure. Les enquêteurs s'interrogent sur un mobile politique, selon « Focus ». Cependant, un mobile privé est également envisageable. Aucune menace grave n'a été proférée contre le responsable politique par le passé.

«Nous craignons pour la vie» de la sociale-démocrate Iris Stalzer, a déclaré sur X le dirigeant allemand Friedrich Merz, alors que plusieurs médias décrivent l'élue comme grièvement blessée après avoir été attaquée devant son domicile de Herdecke, près de Dortmund (nord-ouest).

Son fils l'a retrouvée

