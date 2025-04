Un médecin en soins palliatifs à Berlin est accusé de 15 meurtres de patients entre 2021 et 2024. Le parquet demande son renvoi en procès, l'accusant d'avoir tué ses victimes avec des médicaments et d'avoir incendié certains logements pour masquer ses crimes.

Un médecin en soins palliatifs à Berlin est accusé de 15 meurtres de patients. (Image d'illustration) Photo: KEYSTONE

AFP Agence France-Presse

Le parquet de Berlin a demandé mercredi le renvoi en procès d'un médecin en soins palliatifs à domicile soupçonné de 15 meurtres sur des patients dans la capitale allemande.

Ce praticien âgé de 40 ans, arrêté en août 2024, était jusqu'ici soupçonné d'avoir fait au moins huit victimes, la justice continuant d'enquêter sur d'autres cas possibles.

«Envie de tuer»

L'homme est accusé avoir tué les victimes dont il avait la charge, entre septembre 2021 et juillet 2024, avec des médicaments et d'avoir mis le feu aux logements de certaines d'entre elles pour «masquer les meurtres», écrit le parquet dans un communiqué.

Les victimes, douze femmes et trois hommes âgés de 25 à 94 ans, ont été tuées «par la ruse et pour des motifs futiles», affirme encore le parquet. Ce dernier réclame un procès et une condamnation assortie de la reconnaissance de la gravité particulière des faits, une détention de sureté et une interdiction professionnelle à vie.

Actuellement en détention provisoire, le médecin «ne s'est pas exprimé jusqu'à présent sur les accusations portées contre lui», indique le bureau du procureur. Le parquet avait indiqué lors d'un précédent point d'enquête que le mobile retenu était «l'envie de tuer».