DE
FR

3000 coffres vidés
Braquage XXL en Allemagne, une banque se fait dépouiller de 30 millions d'euros!

Des voleurs armés d'une perceuse géante ont braqué une banque à Gelsenkirchen, Allemagne, le week-end dernier. Pas moins de 3000 coffres ont été vidés, pour un préjudice estimé à 30 millions d'euros, selon la police.
Publié: 15:59 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Pas moins de 3000 coffres ont été vidés.
Photo: keystone-sda.ch

Des cambrioleurs ont braqué une banque le week-end dernier à Gelsenkirchen, dans l'ouest de l'Allemagne. Ils ont provoqué un préjudice de 30 millions d'euros selon la police et la colère des clients mardi matin. Les suspects ont dévalisé plus de 3000 coffre-forts d'une succursale de la caisse d'épargne locale, contenant de l'argent, des bijoux ou de l'or, a indiqué mardi un porte-parole de la police de Gelsenkirchen à l'AFP.

Avec une somme assurée moyenne de 10'000 euros par coffre, les enquêteurs estiment le montant des dommages à environ 30 millions d'euros. La banque est par ailleurs restée fermée mardi «pour des raisons de sécurité» car plusieurs clients, inquiets pour leurs biens, se sont rassemblés mardi matin devant la banque et ont proféré des «menaces» contre les employés.

Sur une vidéo du quotidien populaire Bild, on aperçoit plusieurs dizaines de personnes essayant de forcer l'accès au bâtiment malgré la présence de la police. La situation s'est calmée en début d'après midi, précise le porte-parole.

Immense perceuse

La méthode employée pour le braquage a dérouté les enquêteurs : les voleurs ont foré un trou dans la salle des coffres à l'aide d'une immense perceuse. «C'est comme dans le film [ américain de casse] Ocean's eleven», résume la source policière, «tout s'est déroulé de manière très professionnelle». Les braqueurs ont aussi «profité du calme de Noël», précisait plus tôt un communiqué, la banque étant fermée à cette période.

L'enquête est toujours en cours, alors que l'identité des auteurs et le moment exact du casse demeurent incertains. Selon la police, des témoins auraient aperçu plusieurs hommes dans la nuit de samedi à dimanche, munis de grands sacs dans la cage d'escalier d'un parking adjacent.

Une Audi noire à la plaque d'immatriculation volée, conduite par des hommes masqués, a quitté ce même parking lundi au petit matin, d'après les vidéos de surveillance exploitées par la police. Le cambriolage avait été découvert lundi grâce à une alerte incendie reçue par les pompiers.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus