Le pape échappe à un double attentat-suicide en Algérie

AFP Agence France-Presse
Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d'Alger où le pape Léon XIV effectuait une visite, selon une source occidentale informée du dossier à l'AFP mardi et d'après des images authentifiées par l'agence.
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«D'une manière absolument catégorique, c'est attesté par des témoins, il y a eu deux incidents de sécurité hier après-midi à Blida, incidents à caractère terroriste», a déclaré cette source à l'AFP. «Deux kamikazes se sont fait sauter et sont morts», a-t-elle précisé, ajoutant que le bilan était pour l'heure inconnu.
Des images authentifiées mardi par l'AFP montrent deux corps dans la ville algérienne de Blida, tandis que l'Union africaine (UA) a évoqué un attentat avant de se rétracter.
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