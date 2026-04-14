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Les deux kamikazes décédés
Double-attentat dans la ville algérienne de Blida, en pleine visite du pape

Deux attentats-suicides ont frappé Blida, près d'Alger, lundi, lors de la visite du pape Léon XIV. Deux kamikazes se sont fait exploser, selon des témoins et des images authentifiées par l'AFP.
Publié: 12:45 heures
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Dernière mise à jour: il y a 17 minutes
Le pape Léon en visite au monument aux martyrs Maqam Echahid à El Madania, près d'Alger, le 13 avril 2026.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Un double attentat-suicide a eu lieu lundi à Blida, à une quarantaine de kilomètres d'Alger où le pape Léon XIV effectuait une visite, selon une source occidentale informée du dossier à l'AFP mardi et d'après des images authentifiées par l'agence.

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«D'une manière absolument catégorique, c'est attesté par des témoins, il y a eu deux incidents de sécurité hier après-midi à Blida, incidents à caractère terroriste», a déclaré cette source à l'AFP. «Deux kamikazes se sont fait sauter et sont morts», a-t-elle précisé, ajoutant que le bilan était pour l'heure inconnu.

Des images authentifiées mardi par l'AFP montrent deux corps dans la ville algérienne de Blida, tandis que l'Union africaine (UA) a évoqué un attentat avant de se rétracter.

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