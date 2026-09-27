Dix-sept personnes ont été tuées et 15 blessées samedi soir lors d'une fusillade à Johannesburg. Une autre fusillade fait 10 morts et 11 blessés près du Cap.

Près de 30 morts dans deux fusillades en Afrique du Sud

Près de 30 morts dans deux fusillades en Afrique du Sud

A Johannesburg et au Cap

AFP Agence France-Presse

Des hommes armés de fusils d'assaut ont tué 17 personnes samedi dans un bar de l'ouest de Johannesburg, faisant également 15 blessés, a indiqué dimanche la police locale.

«Il semble qu'ils aient fouillé certains clients, s'emparant de leurs téléphones portables avant de fuir à bord de deux voitures non identifiées», a ajouté la police, qui a précisé que la fusillade a eu lieu dans la soirée vers 21h30.

Autre fusillade près du Cap

Une autre fusillade fait 10 morts et 11 blessés près du Cap, selon la police. Des hommes armés sont entrés dans un lieu de sortie à Lwandle à 01h46 locale (même heure en Suisse) et «ont tiré sur les clients».

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