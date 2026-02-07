DE
Des femmes et des enfants
Un minibus en Afghanistan chute dans un ravin et fait 12 morts

Douze personnes, dont des hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort samedi dans le nord-est de l'Afghanistan. Leur minibus a quitté une route dégradée et chuté dans un ravin, causant également trois blessés graves.
Publié: 14:54 heures
Douze personnes, dont des hommes, femmes et enfants, ont trouvé la mort samedi dans le nord-est de l'Afghanistan. (Image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Au moins douze personnes sont mortes et trois ont été grièvement blessées dans l'accident d'un minibus dans le nord-est de l'Afghanistan samedi, a indiqué la police provinciale dans un communiqué. En raison d'une «route très endommagée», le minibus a «quitté la chaussée et est tombé dans un ravin», a précisé un porte-parole de la police de la province de Badakhshan. Les victimes sont des «hommes, des femmes et des enfants», a-t-il ajouté.

Les accidents de la route sont fréquents en Afghanistan, en partie à cause du mauvais état des routes après des décennies de conflit, de la conduite dangereuse des automobilistes et du manque de réglementation.

En août dernier, 78 personnes, dont 19 enfants, avaient péri dans la collision d'un autocar transportant des Afghans de retour d'Iran, avec un camion et une moto dans l'ouest de l'Afghanistan. Le même mois, au moins 25 personnes avaient été tuées et 27 blessées lorsqu'un bus s'était retourné dans la province de Kaboul.


