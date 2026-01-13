DE
Une première depuis 2021
Un taliban prend la tête de l'ambassade afghane à New Delhi

L’Afghanistan nomme un chargé d’affaires à New Delhi, une première depuis l’arrivée des talibans. L'Inde, qui ne reconnaît pas officiellement Kaboul, souhaite malgré tout tirer parti des tensions avec le Pakistan.
Le taliban Noor Ahmad Noor est désormais chargé d’affaires à New Delhi.
Le gouvernement afghan a nommé un chargé d'affaires à New Delhi, a annoncé lundi l'ambassade afghane, une première depuis la prise de pouvoir des talibans en 2021. L'Inde ne reconnaît pas officiellement le gouvernement taliban, mais cherche à exploiter les tensions entre le Pakistan et l'Afghanistan.

«Les deux parties ont souligné l'importance de renforcer les relations entre l'Afghanistan et l'Inde», a affirmé l'ambassade afghane lundi soir sur le réseau social X. Noor Ahmad Noor, responsable au sein du ministère des Affaires étrangères taliban, a pris ses fonctions de chargé d'affaires et a déjà rencontré des responsables indiens, a précisé l'institution dans un communiqué.

L'Inde n'a pas réagi à cette nomination, qui marque une nouvelle étape dans ses relations avec Kaboul. New Delhi et Islamabad, deux rivaux possédant l'arme nucléaire, se sont livrés à un conflit meurtrier en mai 2025, leur pire confrontation depuis des décennies.

Ils se cherchent une légitimité internationale

Cette nomination est aussi importante pour les talibans, qui cherchent à reprendre le contrôle des missions diplomatiques afghanes à l'étranger pour obtenir une légitimité internationale. Les dirigeants de Kaboul recherchent activement depuis 2021 la reconnaissance de la communauté internationale et les investissements étrangers. Mais les restrictions imposées aux femmes et aux filles, exclues de l'éducation et de la vie publique, constituent des points de friction majeurs pour les Occidentaux.

En octobre, l'Inde avait déjà annoncé transformer sa mission technique en Afghanistan en une ambassade de plein droit. La Russie est le seul pays à reconnaître l'émirat islamique imposé par les talibans à leur retour au pouvoir à Kaboul en 2021 après le renversement du gouvernement soutenu par les Occidentaux.

