Affaire Epstein
Trump appelle à «couvrir de honte» les démocrates

Le 26 décembre 2025, Donald Trump a exhorté le ministère de la Justice à dévoiler les noms des démocrates liés à Jeffrey Epstein, qualifiant l'affaire de «supercherie» orchestrée par ses opposants politiques.
Publié: il y a 35 minutes
Trump demande au ministère de la Justice de dévoiler les noms des démocrates liés à l'affaire Epstein.
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Le président américain Donald Trump a appelé vendredi le ministère de la Justice à «couvrir de honte» les démocrates ayant collaboré avec Jeffrey Epstein en publiant les documents sur le défunt délinquant sexuel.

«On vient de découvrir un million de pages supplémentaires sur Epstein. Le ministère de la Justice est contraint de consacrer tout son temps à cette supercherie orchestrée par les démocrates», a écrit Trump vendredi sur sa plateforme Truth Social.

«Chasse aux sorcières»

«Ce sont les démocrates qui ont collaboré avec Epstein, pas les républicains. Qu'on publie tous leurs noms, qu'on les couvre de honte et qu'on se remette au travail pour notre pays!, a ajouté le président. La gauche radicale ne veut pas qu'on parle des succès de Trump et des républicains, mais seulement de Jeffrey Epstein, mort depuis longtemps. Encore une chasse aux sorcières!», a estimé Donald Trump, sans préciser quels démocrates pourraient être cités dans les documents.

Le ministère de la Justice a commencé à publier la semaine dernière des documents issus de l'enquête sur Jeffrey Epstein, un riche financier décédé dans une prison new-yorkaise en 2019 alors qu'il attendait son procès pour trafic de mineures à des fins sexuelles. Les dernières révélations, publiées mardi, contiennent de nombreuses références à Donald Trump, notamment des documents détaillant des vols qu'il a effectués à bord du jet privé d'Epstein.

Autrefois un ami d'Epstein, Donald Trump a pris ses distances après que ses crimes ont été révélés et semble réticent à aborder l'affaire, malgré le fort soutien au sein du Parti républicain en faveur d'une transparence totale concernant les relations du défunt.

Instrument contre Trump?

Le ministère de la Justice n'a pas respecté l'échéance du 19 décembre pour la publication intégrale des documents, malgré une loi l'y obligeant. Le procureur général adjoint Todd Blanche avait précédemment justifié ce retard par la nécessité de protéger l'identité des victimes d'Epstein.

Le ministère de la Justice a défendu Donald Trump, affirmant que les documents contenaient des «allégations mensongères et sensationnalistes» à son encontre, transmises au FBI avant l'élection de 2020 qui lui a permis d'être réélu. Le ministère n'a pas précisé quelles allégations pouvaient être fausses, mais estimé que «si elles avaient la moindre crédibilité, elles auraient certainement déjà été instrumentalisées contre le président Trump.» 

