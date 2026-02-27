Une commission parlementaire au Brésil enquête sur Fabio Luis Lula da Silva, fils du président Lula, soupçonné d'avoir profité d'une fraude massive au régime de retraites entre 2019 et 2024.

Scandale au Brésil: un fils de Lula dans le viseur du Parlement

Une commission parlementaire au Brésil a approuvé jeudi l'ouverture d'une enquête sur les mouvements bancaires d'un des fils du président Luiz Inacio Lula da Silva, soupçonné d'avoir tiré profit d'un système de fraude au régime de retraites. Le vote au sein de cette commission spéciale a été suivi de heurts entre parlementaires de l'opposition et de la majorité, ces derniers dénonçant des irrégularités dans la procédure.

Un groupe de députés et de sénateurs brésiliens enquête depuis l'année dernière sur une affaire de prélèvements non autorisés sur les pensions de retraite, effectués par des syndicats et d'autres associations avec la possible connivence de fonctionnaires de l'Institut national de sécurité sociale (INSS).

Détournements de fonds

Cette commission a approuvé la levée du secret bancaire de Fabio Luis Lula da Silva, fils du président brésilien, connu sous le surnom de Lulinha. Selon la résolution approuvée par les parlementaires, Lulinha est soupçonné d'avoir été un «associé caché» au sein d'entreprises «financées par des fonds possiblement détournés de l'INSS».

Le document, qui cite une enquête de police, mentionne également un paiement de 300'000 réais (près de 50'000 euros), dont Lulinha pourrait être le destinataire. Au Brésil, des commissions parlementaires ont le pouvoir d'ouvrir des enquêtes indépendamment des autorités judiciaires.

Après le vote, le Parti des travailleurs de Lula a présenté une demande visant à l'annuler, ont indiqué ses assistants à l'AFP. Ce scandale de détournement de fonds présumé avait conduit en mai dernier à la démission du ministre de la Sécurité sociale de Lula.

1 milliard d'euros

La Cour des comptes a détecté des retenues indues sur les pensions au titre de services tels que l'assistance juridique, que de nombreux retraités affirment ne pas avoir approuvés ou n'avoir jamais reçus. L'enquête se concentre sur un montant pouvant atteindre 6,3 milliards de réais (environ 1 milliard d'euros) prélevés entre 2019 et 2024. Une partie encore non déterminée de cette somme pourrait avoir été débitée de manière illicite.

Le président de gauche a déclaré que tous les responsables devraient répondre devant les autorités sans aucune exception. «Personne ne sera exempté. Si l'un de mes fils était impliqué, il ferait l'objet d'une enquête», avait-il déclaré à des journalistes en décembre. Lula, qui a été incarcéré en 2018 dans une affaire de corruption avant que sa condamnation ne soit annulée, veut briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle d'octobre.