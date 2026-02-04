Le Parlement européen relance l'examen de l'accord commercial avec les Etats-Unis après le recul de Donald Trump sur le Groenland, a annoncé mercredi l'eurodéputé Bernd Lange.

Trump recule sur le Groenland, l’UE relance les discussions

AFP Agence France-Presse

Le Parlement européen a annoncé mercredi reprendre l'examen de l'accord commercial avec les Etats-Unis, à la suite du recul de Donald Trump sur le Groenland.

Les eurodéputés sont prêts à «avancer rapidement», «à condition que les Etats?Unis respectent l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Union et de ses États membres», a indiqué l'eurodéputé Bernd Lange, qui préside la Commission en charge du commerce.

Le Parlement européen avait suspendu ses travaux sur cet accord il y a deux semaines pour contester les menaces de Donald Trump sur le Groenland, territoire autonome danois.