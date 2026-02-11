AFP Agence France-Presse
Le système ferroviaire espagnol «n'est pas parfait, mais il est sûr», a affirmé mercredi le Premier ministre Pedro Sánchez lors d'un discours prononcé face aux députés et consacré aux deux accidents de train ayant fait 47 morts en janvier.
A lire aussi
«Ce système n'est pas parfait – malheureusement nous avons subi une terrible tragédie –, mais il est sûr», a dit le dirigeant socialiste, sous pression de l'opposition de droite et d'extrême droite, qui appellent à la démission de son ministre des Transports après ces deux accidents qui ont bouleversé l'Espagne.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière