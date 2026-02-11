DE
Accidents meurtriers
Le rail espagnol est sûr malgré les drames, affirme Pedro Sánchez

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a défendu mercredi la sécurité du système ferroviaire, après deux accidents en janvier ayant causé 47 morts, malgré les appels à la démission de son ministre des Transports.
Le Premier ministre espagnol assure que le rail reste sûr.
Photo: Anadolu via Getty Images
Le système ferroviaire espagnol «n'est pas parfait, mais il est sûr», a affirmé mercredi le Premier ministre Pedro Sánchez lors d'un discours prononcé face aux députés et consacré aux deux accidents de train ayant fait 47 morts en janvier.

«Ce système n'est pas parfait – malheureusement nous avons subi une terrible tragédie –, mais il est sûr», a dit le dirigeant socialiste, sous pression de l'opposition de droite et d'extrême droite, qui appellent à la démission de son ministre des Transports après ces deux accidents qui ont bouleversé l'Espagne.

