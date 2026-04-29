Accident terrifiant en Espagne Rupture du câble de l'attraction: deux ados tombent dans le vide

Drame à la «Feria de Abril» de Séville: un câble de l'attraction «Steel Max» a rompu, précipitant deux adolescents dans le vide à 90 mètres de hauteur. L'accident a fait quatre blessés. Une enquête est en cours.