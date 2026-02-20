Un véhicule transportant des touristes est tombé dans une fracture de glace sur le lac Baïkal, en Sibérie, causant la mort de sept personnes. Une enquête criminelle est en cours pour déterminer les causes de l'accident.

AFP Agence France-Presse

Sept personnes, des touristes chinois selon certaines sources, ont péri vendredi dans le lac Baïkal en Sibérie après la chute de leur véhicule dans les eaux gelées, ont annoncé les services de secours russes. Le véhicule «transportant des touristes est tombé dans une fracture de la glace d'une largeur de 3 mètres» sur le lac Baïkal, ont indiqué les services de secours de la région d'Irkoutsk sur les réseaux sociaux.

«Les secouristes ont mené une inspection avec une caméra sous-marine. Les corps de sept personnes ont été découverts», précise le communiqué selon lequel la profondeur des eaux à cet endroit est de 18 mètres. Le gouverneur de la région d'Irkoutsk, Igor Kobzev, a pour sa part affirmé qu'il s'agissait de «touristes étrangers» et que «le consulat général de la RPC (République Populaire de Chine) à Irkoutsk a été informée» de l'incident, sans dire explicitement que toutes les victimes étaient chinoises.

Routes ouvertes sur la glace

Il a également affirmé que, selon des témoins, une personne aurait réussi à se sauver. Plus grand lac d'eau douce du monde et l'un des lieux les plus célèbres de Russie, le Baïkal est une destination touristique majeure de la Sibérie, populaire notamment auprès des touristes chinois qui viennent en hiver y admirer les eaux gelées.

Pendant une courte période hivernale et en fonction des conditions, des routes spécifiques sont ouvertes à certains véhicules sur la glace. Conduire en dehors de ces routes temporaires est strictement interdit. Selon Igor Kobzev, ces routes ne sont pas ouvertes à l'heure actuelle. Une enquête criminelle est en cours pour établir les circonstances de l'accident.