800 kg et 855 km de portée
Avec son nouveau missile dévastateur, Zelensky a-t-il trouvé la façon d'ébranler Poutine?

L'Ukraine renforce son arsenal avec deux nouveaux missiles balistiques. Le FP-9, un missile hypersonique ultra-puissant, offre à Kiev une capacité de frappe en profondeur contre la Russie.
Publié: il y a 14 minutes
L'Ukraine veut davantage développer son propre armement.
Photo: AFP
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Après le Flamingo, Kiev va ajouter une nouvelle arme redoutable à son arsenal. L'entreprise nationale de défense ukrainien Fire Point a annoncé le 4 septembre dernier avoir développé deux missiles balistiques surpuissants, comme relate le média «Kyiv Independent», en se basant sur le site militaire spécialisé ukrainien «Militarnyi«: le FP-7, un missile à moyenne portée, mais surtout, le FP-9. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Ce missile balistique hypersonique est un monstre: capable de transporter des ogives de 800 kg, il peut atteindre des cibles jusqu'à 855 km à une vitesse de près de 8000 km/h – cela signifie qu'il parcourt plus de 2km par seconde. Si le FP-9 est moins précis que les missiles de croisière, sa vitesse de pointe le rend difficile à intercepter, selon les experts. 

Inverser le cours de la guerre?

De quoi pouvoir frapper la Russie en profondeur. A titre de comparaison, le Flamingo, considéré comme l'arme la plus puissante de Kiev, a une portée de frappe de 3000 km.

Volodymyr Zelensky peut-il faire changer le cours de la guerre avec ce nouveau dispositif militaire? Dans tous les cas, le président ukrainien a fait des missiles à longue portée une priorité, car cela lui permet d'atteindre des positions stratégiques militaires russes. 

Leur utilisation fait toutefois régulièrement débat auprès des Etats-Unis et de ses alliés européens. Kiev avait dû batailler pour obtenir le feu vert de Joe Biden, avant que Donald Trump freine ses ambitions. Raison pour laquelle l'Ukraine tente de gagner en indépendance en construisant son propre armement. 

