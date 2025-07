80 membres présumés de l'Etat islamique arrêtés en Ethiopie

Plus de 80 membres présumés de l'Etat islamique ont été arrêtés en Ethiopie, selon un média d'État. Ces suspects, formés au Puntland en Somalie, auraient planifié une «mission terroriste» dans diverses régions du pays.

Les forces de police maritime du Puntland patrouillent les côtes du Puntland, en Somalie, le 29 janvier 2024. (Image d'illustration) Photo: Anadolu via Getty Images

AFP Agence France-Presse

Plus de 80 membres présumés de l'organisation Etat islamique qui voulaient mener une «mission terroriste» ont été arrêtés à travers l'Ethiopie, a annoncé mardi soir un média d'Etat éthiopien. Selon Fana Media Corporation, qui se base sur un communiqué du Service national du renseignement et de la sécurité (NISS), les 82 suspects ont été formés au Puntland, région somalienne frontalière avec l'Ethiopie.

Les membres présumés de l'Etat islamique «déployés dans différentes régions d'Ethiopie, ont été identifiés et arrêtés grâce à la coordination de la police fédérale éthiopienne et des forces de sécurité régionales», selon Fana, qui n'a pas donné de détail sur leur nationalité.

Certains suspects, qui apportaient un soutien financier ou logistique et qui voulaient mener une «mission terroriste» ont été arrêtés dans la capitale Addis Abeba et dans plusieurs régions à travers le pays, géant d'Afrique de l'Est d'environ 130 millions d'habitants.

La Somalie, qui partage une longue frontière avec l'Ethiopie, subit depuis des mois une résurgence des attentats des rebelles islamistes shebab dont les militants sont liés à Al-Qaïda, qui multiplient les avancées.

Les deux voisins de la Corne de l'Afrique entretiennent depuis des mois des relations en dents de scie après qu'Addis Abeba a annoncé en janvier 2024 un accord avec la région séparatiste du Somaliland, ce qui avait provoqué l'ire de Mogadiscio et fait peser le risque d'une destabilisation de la région. Les relations entre la Somalie et l'Ethiopie se sont depuis normalisées. L'Ethiopie intervient dans le cadre de la Mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie (AUSSOM) contre les shebab.