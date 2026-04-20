Blocage d'Ormuz: Macron dénonce une «erreur des deux côtés»
Le président français a dénoncé lundi une «erreur des deux côtés» autour du détroit d'Ormuz, enjeu majeur du conflit au Moyen Orient.
«Il est vraisemblable que suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz (...) les autorités iraniennes ont changé leur position initiale (..) C'est une erreur des deux cotés», a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Gdansk en Pologne.
Source: AFP
Plus de 71 milliards USD nécessaires pour reconstruire Gaza d'ici 2036, selon une évaluation ONU-UE
Les Nations unies et l'Union européenne ont annoncé lundi estimer à 71,4 milliards de dollars les besoins de reconstruction ces dix prochaines années à Gaza, selon une étude menée avec la Banque Mondiale.
«Les dommages, les pertes économiques et les besoins de redressement et de reconstruction à Gaza après 24 mois de conflit» sont estimés à 71,4 mds de dollars, indique un communiqué conjoint, précisant que «26,3 milliards de dollars» seront nécessaires au cours des 18 premiers mois «pour rétablir les services essentiels, reconstruire les infrastructures clés et soutenir la reprise économique».
L'armée israélienne annonce qu'un suspect a été «neutralisé» dans une colonie en Cisjordanie
L'armée israélienne a annoncé samedi qu'un suspect armé d'un couteau avait été «neutralisé» dans une colonie de Cisjordanie occupée.
«Après une alerte concernant l'infiltration d'un terroriste présumé dans la communauté de Negohot, un terroriste armé d'un couteau a été identifié et neutralisé», a indiqué l'armée dans un communiqué, en ajoutant que des forces de sécurité effectuaient des recherches dans la zone.
De même source, aucune autre personne n'a été blessée. L'armée n'a pas précisé qui avait neutralisé le suspect, ni si ce dernier était mort ou blessé.
Source: AFP
Plus de 38'000 femmes et filles tuées à Gaza entre 2023 et fin 2025
Plus de 38'000 femmes et filles ont été tuées à Gaza entre octobre 2023 et fin 2025, a annoncé vendredi l'ONU femmes. Un chiffre qui représente plus de la moitié des plus de 71'000 victimes comptabilisées par le ministère de la santé du Hamas.
«Entre octobre 2023 et décembre 2025, plus de 38'000 femmes et filles ont été tuées à Gaza, victimes des bombardements aériens et des opérations militaires terrestres israéliennes. Parmi elles, plus de 22'000 femmes et 16'000 filles, soit en moyenne au moins 47 femmes et filles tuées chaque jour", a annoncé devant la presse à Genève la porte-parole de l'ONU Femmes Sofia Calltorp.
Source: ATS
Une frappe israélienne fait quatre morts à Gaza, dont un enfant
Quatre personnes dont un enfant ont été tuées dans une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, a indiqué mardi à l'AFP la Défense civile du territoire palestinien, ravagé par deux ans de guerre entre Israël et le mouvement islamiste Hamas.
Plusieurs autres personnes ont été blessées et transportées à l'hôpital, «après une frappe aérienne israélienne qui a visé un véhicule de police» dans la ville de Gaza, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du Hamas.
L'hôpital a confirmé auprès de l'AFP avoir reçu les corps des victimes. Contactée par l'AFP, l'armée israélienne a déclaré être en train de «vérifier» ces informations.
Source: AFP
Près d'une centaine de militants pro-palestiniens interpellés à New York
Plusieurs dizaines de personnes réunies à l'appel d'une organisation juive engagée dans la défense des droits des Palestiniens ont été interpellées lundi lors d'une manifestation à New York, a constaté l'AFP. Au total, plus de 90 militants ont été arrêtés selon l'organisation Jewish Voice For Peace.
Parmi eux figure Chelsea Manning, ancienne analyste du renseignement américain et lanceuse d'alerte condamnée pour avoir transmis des documents militaires et diplomatiques à WikiLeaks. Elle a effectué sept ans de détention.
Réunis sous la bannière de l'organisation Jewish Voice For Peace, les manifestants arrêtés faisaient partie d'un groupe de quelque 200 personnes qui ont bloqué pendant un peu moins d'une heure une grande avenue à Manhattan pour protester contre le soutien militaire américain à Israël.
Ils étaient réunis à proximité des bureaux du chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et de sa collègue Kirsten Gillibrand, auxquels ils reprochent d'avoir voté contre un texte proposant de bloquer les ventes d'armes américaines à Israël.
Source: AFP
La Défense civile fait état de sept morts dans des frappes israéliennes
La Défense civile de la bande de Gaza a annoncé samedi à l'AFP la mort de sept personnes dans des frappes israéliennes dans le centre du territoire palestinien ravagé par deux ans de guerre, et où un fragile cessez-le-feu est en vigueur.
«Vers 01H40 samedi (22H40 GMT vendredi)», sept personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées, «dont quatre dans un état critique», après qu'un «drone israélien a tiré deux missiles» près d'un poste de police du camp de réfugiés d'Al-Bureij, a indiqué Mahmoud Bassal, porte-parole de l'organisation de premiers secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste palestinien Hamas.
L'hôpital al-Aqsa, dans le centre, a dit avoir reçu les corps de six personnes, «ainsi que sept blessés, dont quatre dans un état critique en raison d'impacts directs au visage, à la poitrine et à d'autres parties du corps». D'après cette source, les frappes israéliennes ont visé «un rassemblement de civils déplacés près d'une mosquée».
Source: AFP
«Vague incessante de meurtres» à Gaza, dénonce le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU
Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a condamné vendredi les massacres de Palestiniens perpétrés dans la bande de Gaza, six mois après l'entrée en vigueur du fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.
«La vague incessante de meurtres témoigne d'un mépris persistant pour la vie des Palestiniens, rendu possible par une impunité généralisée», a déclaré Volker Türk dans un communiqué.
Source: AFP
Israël va établir plus de 30 colonies en Cisjordanie
Israël va créer 34 nouvelles colonies en Cisjordanie occupée, selon une ONG et la presse israélienne, qui affirment que le gouvernement israélien a pris cette décision début avril en catimini. «Le cabinet de sécurité a secrètement décidé de créer 34 nouvelles colonies», affirme un rapport de l'ONG anti-colonisation La Paix Maintenant.
Ces 34 nouvelles colonies s'ajouteront aux 68 déjà établies par le gouvernement de droite de Benjamin Netanyahu depuis sa formation fin 2022. Selon la chaîne i24News, dix des 34 nouvelles colonies sont des avant-postes existants qui seront légalisés et 24 autres sont en projet.
Cette décision n'a pas été publiée officiellement et le ministère de la Défense en charge des colonies en Cisjordanie occupée a refusé de répondre à une demande de l'AFP sur le sujet.
Source: AFP
Al Jazeera condamne la mort d'un de ses journalistes dans une frappe israélienne à Gaza
La chaîne d'information Al Jazeera, basée au Qatar, a condamné mercredi la mort à Gaza de l'un de ses journalistes dans une frappe de drone israélien, qualifiant ce décès de «crime délibéré et ciblé».
Al Jazeera «condamne fermement le crime odieux consistant à avoir pris pour cible et tué le correspondant d'Al Jazeera Mubasher, Mohammed Wishah, à la suite d'une frappe sur le véhicule dans lequel il se trouvait dans l'ouest de la bande de Gaza», a écrit la chaîne dans un communiqué.
La chaîne «tient les forces d'occupation israéliennes pour entièrement responsables» et estime que «ce n'est pas un acte aléatoire, mais un crime délibéré et ciblé visant à intimider les journalistes», selon la même source. L'armée israélienne, contactée par l'AFP, n'a pas immédiatement réagi à la frappe.
Reporter sans frontières (RSF) a dénoncé dans un e-mail à l'AFP «le meurtre» de Mohammed Wishah, qui, rappelle l'ONG, «est le deuxième journaliste tué par l'armée israélienne depuis le début du cessez-le-feu, après Amal El Shamali, journaliste indépendante tuée par un drone le 9 mars 2026».
Source: AFP