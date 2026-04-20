Blocage d'Ormuz: Macron dénonce une «erreur des deux côtés»

Le président français a dénoncé lundi une «erreur des deux côtés» autour du détroit d'Ormuz, enjeu majeur du conflit au Moyen Orient.

«Il est vraisemblable que suite à la décision américaine de maintenir un blocus ciblé sur Ormuz (...) les autorités iraniennes ont changé leur position initiale (..) C'est une erreur des deux cotés», a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse à Gdansk en Pologne.

Source: AFP