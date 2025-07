Le gouvernement américain prévoit de larguer chaque semaine jusqu'à 400 millions de mouches au-dessus du Mexique et du sud du Texas. L'objectif? Lutter contre la dangereuse mouche du vinaigre, dont les larves menacent les animaux d'élevage.

1/4 Le gouvernement américain prévoit de larguer chaque semaine jusqu'à 400 millions de mouches stérilisées sur le Mexique et le sud du Texas. Photo: keystone-sda.ch

Daniel Macher

C'est un scénario qui s'apparente à un film de science-fiction. Pourtant, il s'agit bien d'une stratégie ultramoderne: le gouvernement américain prévoit de lâcher jusqu'à 400 millions de mouches par semaine au-dessus du Mexique et du sud du Texas. L'objectif de cette mesure? Se débarrasser d'une mouche particulièrement insidieuse avant qu'elle ne mette en danger des millions d'animaux d'élevage.

En effet, les larves de la mouche du vinaigre se nichent dans les plaies ouvertes ou les muqueuses des animaux et se nourrissent ensuite de leur chair. Selon les spécialistes, un bovin peut mourir en seulement deux semaines d'une telle infestation.

La solution? Les mâles sont élevés, stérilisés et relâchés. Comme les femelles ne s'accouplent qu'une seule fois dans leur vie, la descendance ne se poursuit pas et la population diminue. Cette méthode a déjà fait ses preuves par le passé. Les Etats-Unis et d'autres pays d'Amérique centrale avaient déjà éradiqué cette mouche. Mais fin 2023, elle a de nouveau été découverte dans le sud du Mexique. Il faut donc désormais éviter qu'elle ne se propage davantage vers le nord.

Un nouveau centre d'élevage de mouches doit voir le jour

Un nouveau centre d'élevage pour ces mouches est actuellement en construction au Mexique. Il devrait être opérationnel d'ici à 2026. Un centre de distribution sera en outre installé dans le sud du Texas, qui pourra importer et distribuer des mouches du Panama en cas de besoin. Le coût? Environ 30 millions de dollars.

L'élevage des mouches est considéré comme techniquement faisable. Selon des experts comme Cassandra Olds de l'Université du Kansas, le plus grand défi est plutôt de nourrir les larves et de donner les bons signaux de ponte aux femelles.

Mais le projet n'est pas sans risque. Récemment, le largage de ces mouches a provoqué un accident d'avion mortel à la frontière avec le Guatemala. Et bien que la méthode soit considérée comme efficace depuis des décennies, des spécialistes comme Edwin Burgess de l'Université de Floride mettent en garde. Le parasite peut revenir à tout moment. Certains spécialistes demandent même que les nouvelles installations soient maintenues en service même après l'amélioration de la situation.