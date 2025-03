Au Canada, 380'000 foyers étaient privés d'électricité dimanche dans la région de l'Ontario, après le passage d'une tempête de Verglas. (Image d'illustration) Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 380'000 logements et bâtiments sont privés d'électricité dans la province canadienne de l'Ontario dont des régions ont été balayées par une violente tempête de verglas. Le rétablissement de l'approvisionnement électrique pourrait prendre jusqu'à mardi soir, rapporte la chaîne de télévision canadienne CBC.

Les pannes de courant se concentrent principalement dans le centre et l'est de l'Ontario. De nombreuses branches et arbres ont cédé sous le poids de la glace et sont tombés sur des maisons et des lignes électriques. Dans les zones les plus touchées, des équipes de réparation sont à l'œuvre, appuyées par du renfort provenant de régions moins touchées.

La ville de Peterborough a déclaré l'état d'urgence dimanche pour aider les habitants face à la tempête. La municipalité d'Oro-Medonte a également déclaré l'état d'urgence dimanche après-midi en raison des «conséquences croissantes» de la tempête.