L'Espagne a subi le passage de la tempête Laurence. Photo: RAFA ALCAIDE

ATS Agence télégraphique suisse

Deux personnes sont portées disparues après le passage de la tempête Laurence, qui provoque de fortes pluies notamment dans le sud de l'Espagne. Un couple dont la voiture a été retrouvée vide mardi dans la province de Séville après avoir été emportée par les eaux. Le véhicule du couple «a chaviré et a été emporté par le courant» à Constantina, un village, à environ 85km au nord-est de Séville, a expliqué une porte-parole du Consorcio de la province, qui regroupe plusieurs institutions de la région.

Dans la zone où les pompiers cherchaient le couple, le corps d'une femme a été retrouvé, ont rapporté des médias espagnols, sans que les autorités aient confirmé à l'AFP qu'il s'agisse de l'épouse disparue.

Dans les villes de Séville et Cordoba (sud), les autorités surveillaient la montée du fleuve Guadalquivir, qui menace de déborder. La mairie de Séville a annoncé avoir ordonné «l'évacuation préventive des zones potentiellement inondables sur la rive gauche» du fleuve. Plusieurs provinces du sud, du sud-est, de l'est et du centre de l'Espagne avaient été placées en alerte orange mardi en raison des pluies, des vents et d'une forte houle, au deuxième jour du passage de la dépression Laurence sur l'Espagne.

Nouvelle tempête jeudi

À partir de jeudi, une nouvelle tempête arrive «avec des pluies généralisées et des vents intenses», a mis en garde l'Agence nationale de météorologie (Aemet) dans un communiqué. Dans la région de Murcie, «neuf personnes, prises au piège dans leurs véhicules» ont été retrouvées saines et sauves par les secours dans la localité d'Aguilas, ont par ailleurs signalé les services d'urgence locaux.

Pour le deuxième jour consécutif, les pluies ont perturbé la circulation routière et des trains et ont augmenté le débit des cours d'eau, déjà très fournis après presque trois semaines de pluies pratiquement ininterrompues dans toute l'Espagne. Les dernières semaines de précipitations en Espagne sont sur le point de mettre fin à la grave sécheresse qu'elle a subie entre 2021 et 2024.

Les réserves d'eau y ont augmenté de jusqu'à 65,8%, alors qu'il y a un an elles étaient à 56,8% et que la moyenne des 10 dernières années à cette période était de 59,1%.