33 garçons abusés
Peine capitale pour un couple pour agressions sexuelles en Inde

Un tribunal indien a condamné à mort un couple pour des abus sur 33 garçons. Les faits incluent des viols aggravés et la vente de vidéos sur le dark web.
Publié: 15:19 heures
Un couple a été jugé coupable d’abus sur enfants et condamné à la peine de mort. (image d'illustration)
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

Un tribunal indien a condamné à mort un couple pour avoir agressé sexuellement 33 garçons, dont certains âgés de seulement trois ans, et vendu des vidéos de ces abus sur le dark web, ont indiqué les autorités.

Certaines des victimes ont dû être hospitalisées pour des blessures aux parties génitales causées lors d'agressions sexuelles avec pénétration, selon un communiqué vendredi du Bureau national d'enquête (CBI). Les crimes ont été notamment commis entre 2010 et 2020 dans les districts de Banda et Chitrakoot, dans l'Etat d'Uttar Pradesh (nord).

«Au cours de l'enquête, il est apparu que les accusés avaient commis divers actes pervers, notamment des agressions sexuelles aggravées avec pénétration contre 33 enfants de sexe masculin», a précisé la même source.

Vente sur le dark web

La peine de mort a été prononcée à l'encontre du couple par un tribunal spécial qui a également ordonné au gouvernement de l'Etat de verser une indemnisation d'un million de roupies (11'021 dollars) à chacune des victimes. La sentence peut faire l'objet d'un appel devant une juridiction supérieure.

Selon le CBI, le couple attirait ses victimes en leur proposant d'accéder à des jeux vidéo en ligne, ainsi que de l'argent et des cadeaux. Le couple enregistrait également les abus et vendait les vidéos et les photos sur le dark web à des clients dans 47 pays, selon le journal Times of India.

En Inde, les dernières exécutions remontent à mars 2020, lorsque quatre hommes reconnus coupables du viol en réunion et du meurtre d'une femme dans un bus à Delhi en 2012 ont été pendus.


