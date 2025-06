22 policiers blessés dans les émeutes en Irlande du Nord

En Irlande du Nord, une quatrième nuit de violences anti-immigrés a fait 22 policiers blessés à Portadown. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Vingt-deux policiers ont été blessés et deux personnes arrêtées au cours d'une quatrième nuit de violences en Irlande du Nord où des manifestants étaient rassemblés sous des mots d'ordre hostiles aux immigrés, ont annoncé vendredi les forces de l'ordre.

Des heurts ont éclaté au cours d'un rassemblement de plusieurs centaines de personnes jeudi soir dans la ville de Portadown, au sud-ouest de Belfast, lorsque des manifestants ont jeté des objets sur la police antiémeute, qui a répliqué avec des balles en plastique pour les disperser.

Jusqu'alors, les violences s'étaient surtout concentrées à Ballymena, à une cinquantaine de kilomètres au nord-ouest de Belfast, où des logements d'habitants étrangers d'un quartier de la ville ont été pris pour cible et où les heurts avec la police ont fait une quarantaine de blessés parmi les forces de l'ordre.

Les émeutes ont commencé lundi à la suite de l'inculpation de deux adolescents pour la tentative de viol d'une jeune fille à Ballymena, ville ouvrière de 31'000 habitants.

La police a qualifié ces violences de «racistes» mais n'a pas communiqué sur l'origine des deux jeunes inculpés. Des médias britanniques ont rapporté qu'ils avaient eu recours à un interprète roumain au tribunal lundi, suscitant cette colère visant notamment les immigrés d'Europe de l'Est.

«La nuit dernière à Portadown, la police a été prise pour cible de manière prolongée par des émeutiers qui lançaient des débris et d'autres projectiles,» a déclaré vendredi Ryan Henderson, chef adjoint de la police d'Irlande du Nord. «Vingt-deux agents ont été blessés et je leur suis très reconnaissant pour leur bravoure et leur dévouement à protéger la population de Portadown contre cette criminalité,» a-t-il ajouté.

Deux personnes, une femme d'une cinquantaine d'années et un homme trentenaire ont été arrêtés en lien avec ces derniers incidents. Quinze autres personnes ont été arrêtées dans les jours précédents. Parmi elles, quatre ont été inculpées, dont trois jeunes hommes jeudi pour leur participation aux violences.

La police a raconté avoir dû évacuer des ressortissants étrangers qui se cachaient dans des greniers ou des penderies chez eux pour échapper aux émeutiers. Elle a promis la plus grande fermeté à l'encontre de ces derniers.