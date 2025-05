Une Allemande de 39 ans a été arrêtée après l'attaque. Photo: X

Johannes Hillig et AFP Agence France-Presse

Cette attaque s'est produite vendredi à 18h05, en plein cœur de la gare de Hambourg. Une femme a poignardé des passants «apparemment au hasard» sur le quai menant aux voies 13 et 14, selon la police. «Heureusement, je n’avais pas d’écouteurs, c’est ce qui m’a permis d’entendre les cris. Et puis tout le monde s’est mis à courir», raconte un témoin au «Hamburger Abendblatt».

Combien de personnes ont été blessées?

L’attaque a fait 18 blessés, dont quatre grièvement, avec un pronostic vital engagé. L’intervention d’urgence a mobilisé un important dispositif: 63 secouristes, pompiers et policiers étaient déployés sur place, selon les autorités.

Que sait-on de l'auteur de l'agression?

La suspecte est une Allemande de 39 ans, interpellée sans résistance. Une vidéo diffusée sur X montre une femme grande et mince, vêtue d’un pantalon de jogging et d’une veste à capuche sombre. L’arme du crime a été saisie. La police suppose qu’elle a agi seule. Elle est actuellement en garde à vue et doit être présentée à un juge ce samedi.

La brigade criminelle a ouvert une enquête. Les autorités appellent les témoins disposant de photos ou vidéos à les transmettre via un portail dédié.

Y'a-t-il un mobile?

«Nous n’avons à ce stade aucun indice d’un mobile politique», a déclaré Florian Abbenseth, porte-parole de la police, à la chaîne ARD. Mais «des premiers éléments sont examinés, notamment de savoir si la femme se trouvait dans un état psychique exceptionnel», a-t-il expliqué plus tard sur X.

Selon le quotidien allemand «Bild», elle aurait déjà été hospitalisée à plusieurs reprises en psychiatrie, et serait connue des services de police. Ce dernier point n’a pas encore été confirmé officiellement.

Comment a réagi le chancelier Friedrich Merz?

Friedrich Merz a très rapidement réagi sur X: «Les nouvelles en provenance de Hambourg sont bouleversantes. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches.» Il a également salué la réactivité des secours et proposé au maire de Hambourg, Peter Tschentscher, le soutien du gouvernement fédéral.

Et la Deutsche Bahn?

La Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire nationale allemande, a exprimé sa «profonde consternation» face à cet acte de violence. Sur X, elle a adressé ses pensées aux blessés et mis en place une ligne d’assistance pour les personnes concernées et leurs familles.

Samedi matin, le trafic ferroviaire a pu reprendre normalement. Les voies 11 à 14, fermées pour les besoins de l’enquête, ont rouvert.