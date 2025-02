Près de 1600 vols devraient être touchés par la grève de l'aéroport de Munich en cette fin de semaine. Photo: imago/Action Pictures

AFP Agence France-Presse

L'aéroport de Munich, le second d'Allemagne, a dit mardi s'attendre à des perturbations massives du trafic en raison d'un appel à la grève du personnel, jeudi et vendredi, pour des hausses de salaires.

Près de 1600 vols touchés

Une grande partie des 1600 vols programmés durant ces deux jours devraient être annulés, a indiqué l'exploitant de la plateforme.

Les employés de l'aéroport, notamment le personnel de sécurité, sont appelés à cesser le travail par le syndicat des services Verdi, en pleines négociations annuelles sur les salaires et les conditions de travail. Verdi exige une augmentation de salaire de 8%, soit au minimum 350 euros supplémentaires par mois, trois nouveaux jours de congés pour tous les employés et des primes plus élevées pour les activités les plus pénibles.

Lundi, une journée de grève avait entraîné d'importantes perturbations dans les aéroports de Düsseldorf et de Cologne/Bonn. D'autres secteurs d'activité représentés par Verdi ont observé des débrayages ces dernières semaines, notamment les transports publics locaux, les régies des eaux et de gestion des déchets. Les salariés du transporteur DHL sont appelés à la grève à partir de mardi soir.

Pas d'accord pour l'instant

La semaine dernière, la deuxième séance de négociations entre Verdi et les représentants des employeurs du secteur des services s'est conclue sans accord. Un troisième round de négociations est fixé pour la mi-mars.

Après la victoire des conservateurs aux élections législatives allemandes dimanche, le syndicat Verdi a demandé au prochain gouvernement de défendre l'Etat-providence, le système de protection sociale et de retraite.

«Un Etat social solide est synonyme de confiance et constitue le meilleur rempart contre l'extrémisme», a déclaré le président de Verdi, Frank Werneke, alors que le parti d'extrême droite AfD est arrivé en deuxième place du scrutin, doublant son score.