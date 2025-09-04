Dernière mise à jour: il y a 11 minutes

Le funiculaire historique de Lisbonne a déraillé en plein centre-ville, causant la mort d’au moins 16 personnes et faisant 21 blessés. Un Suisse figure parmi les morts.

Un Suisse figure parmi les morts de l'accident de funiculaire à Lisbonne

Un Suisse est mort dans l'accident de funiculaire à Lisbonne. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le funiculaire historique de Lisbonne a déraillé dans le centre de la ville, faisant au moins 16 morts et 21 blessés. Le parquet de la République vient de donner des compléments sur la nationalité des morts: il y a cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse. Il précise travailler toujours à l'identification de huit autres cadavres. Les autres victimes sont probablement deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien, a annoncé la police portugaise sur la base d'éléments permettant d'établir leur nationalité avec un «haut degré de probabilité».

Les conclusions des enquêteurs se fondent sur les documents recueillis auprès des victimes, leurs communications jusqu'au moment de l'accident ou encore des contacts de personnes cherchant à obtenir des informations sur des proches, a précisé le directeur de la police judiciaire, Luis Neves.

Ce funiculaire, prisé notamment des touristes, s'est encastré dans un immeuble après avoir dévalé une rue pentue pour des raisons encore indéterminées mercredi. Interrogée par l'AFP, une porte-parole du Ministère public n'était pas en mesure de confirmer si les victimes coréennes étaient de nationalité sud-coréenne ou nord-coréenne.

