DE
FR

16 personnes décédées
Un Suisse figure parmi les morts de l'accident de funiculaire à Lisbonne

Le funiculaire historique de Lisbonne a déraillé en plein centre-ville, causant la mort d’au moins 16 personnes et faisant 21 blessés. Un Suisse figure parmi les morts.
Publié: 18:46 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 11 minutes
Partager
Écouter
Un Suisse est mort dans l'accident de funiculaire à Lisbonne.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le funiculaire historique de Lisbonne a déraillé dans le centre de la ville, faisant au moins 16 morts et 21 blessés. Le parquet de la République vient de donner des compléments sur la nationalité des morts: il y a cinq Portugais, deux Coréens et un Suisse. Il précise travailler toujours à l'identification de huit autres cadavres. Les autres victimes sont probablement deux Canadiens, un Américain, un Allemand et un Ukrainien, a annoncé la police portugaise sur la base d'éléments permettant d'établir leur nationalité avec un «haut degré de probabilité».

A lire aussi
Un expert identifie deux causes possibles à l'accident du funiculaire
Avec vidéo
16 morts à Lisbonne
Un expert identifie deux causes possibles à l'accident du funiculaire
Les employés du funiculaire s'étaient plaints de soucis techniques
Tragédie à Lisbonne
Les employés du funiculaire s'étaient plaints de soucis techniques

Les conclusions des enquêteurs se fondent sur les documents recueillis auprès des victimes, leurs communications jusqu'au moment de l'accident ou encore des contacts de personnes cherchant à obtenir des informations sur des proches, a précisé le directeur de la police judiciaire, Luis Neves.

Ce funiculaire, prisé notamment des touristes, s'est encastré dans un immeuble après avoir dévalé une rue pentue pour des raisons encore indéterminées mercredi. Interrogée par l'AFP, une porte-parole du Ministère public n'était pas en mesure de confirmer si les victimes coréennes étaient de nationalité sud-coréenne ou nord-coréenne.

Développement suit

Découvrez nos contenus sponsorisés
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Présenté par
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Galice, Sud de la Styrie, Angleterre et Loire
Des vins authentiques à découvrir de ces quatre régions inattendues
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Présenté par
Une reconversion vers le métier de ses rêves: agriculteur
Patrick Schär suit son rêve
Une reconversion inspirante vers l'agriculture
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Présenté par
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
Cinq styles et ce qu’ils révèlent sur vous
Quelles sont les baskets qu’il vous faut?
La boisson culte a un côté très suisse
Présenté par
La boisson culte a un côté très suisse
8 infos sur Coca-Cola
La boisson culte a un côté très suisse
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus