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16 ans de pouvoir
Après sa défaite écrasante, Viktor Orban renonce à siéger au Parlement

Viktor Orban quitte le Parlement hongrois après la débâcle électorale de son parti. Le leader nationaliste annonce se concentrer sur la réorganisation du camp national.
Publié: il y a 9 minutes
Orban se concentre à une réorganisation de son mouvement.
Photo: IMAGO/ZUMA Press
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AFP Agence France-Presse

Le premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il rendrait son mandat de député après que son alliance de partis a essuyé une écrasante défaite électorale après ses 16 années au pouvoir.

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«Puisque le siège que j'ai remporté en tant que tête de liste sur la plateforme Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j'ai décidé de le rendre. En ce moment, je ne suis pas nécessaire au Parlement, mais à la réorganisation du camp national», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.

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