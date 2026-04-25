Viktor Orban quitte le Parlement hongrois après la débâcle électorale de son parti. Le leader nationaliste annonce se concentrer sur la réorganisation du camp national.

Après sa défaite écrasante, Viktor Orban renonce à siéger au Parlement

Après sa défaite écrasante, Viktor Orban renonce à siéger au Parlement

AFP Agence France-Presse

Le premier ministre nationaliste hongrois sortant, Viktor Orban, a déclaré samedi qu'il rendrait son mandat de député après que son alliance de partis a essuyé une écrasante défaite électorale après ses 16 années au pouvoir.

«Puisque le siège que j'ai remporté en tant que tête de liste sur la plateforme Fidesz-KDNP est en réalité un siège parlementaire pour Fidesz, j'ai décidé de le rendre. En ce moment, je ne suis pas nécessaire au Parlement, mais à la réorganisation du camp national», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook.