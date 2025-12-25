DE
Même après 3 parts de bûche!
Vous aimez vous allonger après avoir (trop) mangé? C'est une mauvaise idée...

Le marathon des repas de Noël peut donner l'irrépressible envie de s'allonger à plat ventre sur le canapé. D'après les spécialistes, il s'agit toutefois d'une très mauvaise habitude.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
Si une posture assise (bien droite) ne pose pas de souci, la position complètement allongée ne devrait être adoptée que 2 à 3 heures après le repas.
Photo: Shutterstock
Ellen De MeesterJournaliste Blick

Dès la troisième part de bûche, l'appel du plaid devient irrésistible. Chacune de nos cellules semble nous supplier de nous allonger, immobiles, pour les laisser se concentrer sur la digestion du festin. Toute autre activité évoque une périlleuse mission, surtout après un triple réveillon arrosé de sauce aux airelles, si bien qu'on préfère abdiquer pour la soirée et se replier dans le canapé.

Cette réaction instinctive n'est toutefois pas la plus saine, ainsi que le souligne un article paru dans les colonnes de «Stylist», en automne 2023

«Quand vous vous allongez après un repas, l'acidité présente dans votre estomac peut remonter dans votre œsophage, indique le Dr. Dominic Greenyer, directeur de la clinique The Health Suite, auprès du média britannique. Cela peut susciter une sensation de brûlure ou des remontées acides. Alors que ces symptômes sont plus courants chez les individus souffrant d'une maladie du reflux gastro-œsophagien (RGO), ils peuvent concerner n'importe quel individu aimant s'allonger après manger.» 

On peut s'allonger 2 heures après le repas

Or, cette sensation désagréable n'est pas la seule conséquence de cette position (pourtant si confortable), ainsi que le précise l'intervenant de «Stylist»: en s'allongeant durant la digestion, on risque d'empêcher le système digestif de procéder à sa mission habituelle. 

«La gravité permet aux aliments de se déplacer dans le tube digestif, mais ce mouvement naturel est endigué par la position allongée, qui peut ralentir le processus de digestion, ajoute le Dr. Greenyer. On recommande généralement d'attendre 2 à 3 heures pour s'allonger, après le repas, afin que l'organisme ait le temps d'initier la digestion et de transférer la nourriture de l'estomac à l'intestin grêle.» 

Pire encore: si la position horizontale est adoptée de manière fréquente après n'importe quel repas, cette habitude risque à terme d'endommager l'œsophage ou de déséquilibrer le microbiote intestinal: «Si vos aliments ne sont pas digérés de manière efficace, certaines bactéries peuvent proliférer dans les intestins, pouvant mener à des problèmes digestifs», poursuit le médecin. 

Une posture bien droite est la plus bénéfique

Mais alors comment faut-il se tenir après avoir profité d'un délicieux banquet? La position assise ou avachie sont-elles proscrites également? Quand on travaille dans un bureau, il n'est pas toujours possible d'attendre plusieurs heures avant de retrouver chaise et clavier... 

Contactée par «Stylist», la nutritionniste britannique Danielle Françoise considère qu'on peut tout à fait s'asseoir après avoir mangé, tant qu'on maintient une position aussi droite que possible, afin de permettre à la gravité de faire son travail, en guidant les aliments dans le tube digestif. 

«Si vous avez un peu de temps après le repas, il est toutefois conseillé de faire quelques pas à l'extérieur avant de reprendre le travail, prévient-elle. Essayez de rester debout pendant vingt minutes après votre déjeuner, passez un coup de fil en marchant dans le bureau ou faites une petite promenade. Après un gros repas, j'aime me balader un peu, afin d'encourager ma digestion et prévenir la sensation de lourdeur.» Pas besoin, donc, de bannir le plaid qui nous faisait les yeux doux! Tant qu'on ne s'affale pas tout de suite comme des crêpes de Noël, pantoufles et repos sont autorisés. Ouf. 

