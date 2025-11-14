Dernière mise à jour: il y a 45 minutes

Trois astronautes chinois sont revenus sur Terre vendredi après plus de six mois dans la station spatiale Tiangong et quelques jours d'incertitude en raison de dégâts sur leur vaisseau de retour, selon la télévision d'Etat.

Les astronautes chinois bloqués dans l'espace sont rentrés sur terre

Le retour des trois astronautes de Shenzhou est prévu en Mongolie-Intérieure, en Chine, comme d'habitude (archives). Photo: XINHUA / LI GANG

ATS Agence télégraphique suisse

Trois astronautes coincés depuis des jours dans la station spatiale chinoise Tiangong en raison de dégâts sur leur vaisseau de retour sont rentrés sur terre ce vendredi, a annoncé la télévision d'Etat chinoise.

La capsule transportant les trois hommes de la mission Shenzhou-20 s'est posée en Mongolie intérieure (nord du pays), d'après des images de la chaîne CCTV. Initialement prévu le 5 novembre, leur voyage retour avait été reporté après la détection d'un possible impact de micro-débris spatiaux sur leur vaisseau. Ce report constitue un rare contretemps dans un programme spatial chinois habituellement bien huilé.

Une date qui reste à déterminer

Pour ne prendre aucun risque, ils sont finalement revenus sur Terre avec un autre vaisseau, celui de la mission Shenzhou-21, avec lequel l'équipage qui les a relayés est arrivé début novembre dans Tiangong. Les trois hommes, Chen Dong (46 ans), Chen Zhongrui (41 ans) et Wang Jie (36 ans) «se portent bien».

Le trio était arrivé dans Tiangong fin avril. Les équipages de trois astronautes qui se relaient à bord de la station cohabitent généralement quelques jours. Mais le séjour s'est, cette fois-ci, prolongé.