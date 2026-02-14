La célèbre sexologue allemande Paula Lambert évoque les relations amoureuses, les applications de rencontre, et nous explique pourquoi de nombreuses personnes s'engagent toujours avec un ou une partenaire qui ne leur convient pas.

Jana Giger

Paula Lambert, alors que la recherche d'un partenaire devrait être plus facile que jamais grâce aux applications de rencontre, pourquoi ce processus est-il frustrant pour de nombreuses personnes célibataires?

Le problème principal est que la plupart des gens ne se connaissent pas eux-mêmes, ne connaissent pas leurs besoins et surtout ne connaissent pas leurs modèles. Beaucoup de personnes s'aventurent sur le marché des rencontres en espérant trouver quelqu'un qui fera disparaître comme par magie le malaise inconscient qu'elles ressentent dans leur vie et vis-à-vis d'elles-mêmes. Il ne semble donc pas étonnant qu'elles ne trouvent pas de partenaire qui puisse susciter un tel effet.

Comment remédier à ce problème?

L'étape la plus importante est de comprendre qui l'on est. Cela implique de se poser les questions suivantes: comment mes parents communiquaient-ils entre eux? Mes besoins d'enfant ont-ils été vus et entendus par mes parents? Avais-je besoin de mériter leur amour? Comment se sont déroulées mes relations passées et qu'ai-je pu en tirer?

En quoi ces questionnements nous aident-ils à trouver le bon partenaire?

Si vous avez vécu une enfance émotionnellement agitée, si vos parents se disputaient beaucoup et si vous n'étiez jamais sûr que la journée se passerait bien ou pas, il est fort probable que vous préfériez les relations dans lesquelles règne la même incertitude, car elle est devenue familière. Or, si vous cherchez instinctivement le drame dans vos relations, c'est votre traumatisme qui s'engage: ce n'est pas vous, en tant que personne. Une fois que vous aurez compris cela, vous pourrez chercher quelqu'un qui vous correspond vraiment. L'amour est calme et surtout constant.

Sur les applications de rencontre, est-il préférable de rencontrer une personne le plus rapidement possible «en vrai» ou de commencer par échanger des messages pendant un certain temps?

Je pense qu'il est très important de rencontrer quelqu'un le plus rapidement possible. En passant trop de temps à lui écrire, on risque de construire une projection de la personne et de l'avenir qu'on pourrait bâtir ensemble. On risque alors de se focaliser uniquement sur ces projections, sans avoir de réels sentiments pour la personne elle-même.

Comment savoir si la personne est vraiment intéressée à nous rencontrer?

Il s'agit d'un signal clair, lorsque les déclarations et les actions de la personne vont de pair. Par exemple, si elle écrit «Je suis totalement occupée toute la journée, je vous appelle e soir» et qu'elle tient parole, sans hésiter. Ou alors, si vous convenez d'un rendez-vous pour le week-end, elle ne se permettra pas d'annuler à la dernière minute, à moins d'une réelle urgence.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Dans une interview accordée en janvier au média allemand «die Welt», vous avez déclaré que le premier rendez-vous idéal doit avoir lieu dans un magasin d'alimentation.

Exactement! En faisant les courses ensemble, on apprend beaucoup de choses sur l'autre personne. On découvre notamment si elle achète des aliments frais et cuisine elle-même, comment elle se comporte avec les employés du magasin ou comment elle réagit dans des situations de stress, si une file d'attente se forme à la caisse, par exemple. Il y a quelque chose de très intime dans ce contexte et on peut entamer une infinité de conversations devant le comptoir à fromage ou les étagères de fruits.

Dans un sondage réalisé par l'application de rencontre Bumble, un tiers des participants ont déclaré que l'intimité émotionnelle était plus importante que le sexe, à leurs yeux. Êtes-vous d'accord avec cela?

Tout dépend de la fréquence à laquelle quelqu'un souhaite faire l'amour dans une relation. Mais le fait est que sans intimité émotionnelle, le sexe devient forcément ennuyeux au bout d'un moment.

Pourquoi?

Parce qu'un manque d'échange dans la relation entraîne une perte de libido. On sait, grâce à des études, que la satisfaction durable sur le plan sexuel est atteinte lorsqu'un couple préserve une communication saine - et ce, tous les jours.

Que signifie exactement l'intimité émotionnelle?

Il s'agit simplement d'être accepté et aimé pour ce que l'on est. Avoir un partenaire qui nous partage ses pensées les plus intimes et qui s'intéresse à nous. Avoir quelqu'un qui sait ce qui se passe dans notre vie et pourquoi on est devenu la personne qu'on est.

Comment faire en sorte que cette proximité ne s'évapore pas?

Il existe une méthode de thérapie de couple qui s'appelle la «discussion du dimanche». L'idée est de prendre le temps de s'asseoir ensemble, afin que chacun puisse raconter son histoire pendant 15 minutes, sans la moindre interruption. Mais la plupart du temps, une brève mise à jour quotidienne suffit déjà. L'important est de se poser mutuellement des questions qui dépassent la routine quotidienne: qu'est-ce qui t'a fait rire aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a préoccupé? Les promenades se prêtent particulièrement bien à ce genre d'exercice, car les gens ont plus de facilité à parler quand ils sont en mouvement que lorsqu'ils sont assis, tout raides, l'un en face de l'autre.