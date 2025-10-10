C'est dans les vieilles vignes qu'on fait les meilleurs vins

Lorsque l'étiquette mentionne «vieilles vignes», cela signifie que les raisins proviennent de vieux ceps de vigne. Mais quand considère-t-on qu'une vigne est vieille? Et les vins de vieilles vignes ont-ils vraiment meilleur goût? Faisons le point.

1/6 Cette vigne de Garnacha dans la Sierra de Gredos près de Madrid a été plantée en 1908. Photo: Ursula Geiger

Ursula Geiger

D'un point de vue purement économique, la durée de vie d'un vignoble se situe entre 25 et 30 ans. Passé ce délai, le rendement des vignes diminue. Après 50 ans, il est souvent plus économique de remplacer le vignoble. Mais il existe une autre solution, car les vignes peuvent vivre plus de cent ans et produire encore du raisin.

Les viticulteurs sont fiers de la performance de leurs vieilles vignes. Souvent, les vins sont vinifiés et mis en bouteille séparément. Les producteurs inscrivent «vieilles vignes» sur l'étiquette et facturent la bouteille un peu plus chère. L'appellation est réglementée légalement depuis 2024. Selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), on doit prouver que le vignoble a 35 ans ou plus.

Crainte des ceps noueux

La question de savoir si les vins issus de vieilles vignes ont vraiment meilleur goût fait encore l'objet de recherches. Les arômes fruités sont souvent plus intenses et les vins présentent plus de complexité et de structure en bouche.

Ce sont plutôt les facteurs doux qui ravissent les amateurs de vin, comme les ceps noueux qui ont résisté au vent et aux intempéries pendant de longues années. Et les vieilles vignes ont un avantage décisif: grâce à leur système racinaire développé, elles peuvent mieux faire face au manque d'eau.

L'avantage des vieilles vignes

En Espagne, où les températures sont de plus en plus élevées et l'eau de plus en plus rare, on trouve de nombreuses vignes anciennes cultivées en buisson.

Contrairement à la culture en espalier, les feuilles des vignes en buisson bougent librement, s'orientent en fonction de la position du soleil et ombragent ainsi les raisins. Le tronc court facilite l'accès à l'eau pour les pousses vertes. La conduite en rond ombrage également le sol autour de la vigne et réduit l'évaporation de l'eau.

Des prix plus élevés

Et surtout, les vignes buissonnantes ne sont pas irriguées. Habituées à la sécheresse depuis des décennies, elles enfoncent leurs racines profondément dans le sol et puisent dans les réserves d'eau souterraines.

Mais pourquoi les vins coûtent-ils plus chers? En partie à cause de leur faible rendement et du fait que les vendanges ne sont pas mécanisables, tout se fait à la main. Ces dernières années, les vieilles vignes ont fait l'objet d'une attention particulière. Le Projet Vieilles Vignes répertorie les vignobles du monde entier âgés de 35 ans ou plus.