Pourquoi les bouteilles de vin contiennent-elles 0,75 litre?

La majeure partie de la production mondiale de vin est conditionnée dans des bouteilles de 0,75 litre. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Une mesure britannique a en réalité servi de base à la standardisation.

1/4 La forme peut être choisie selon l'envie et l'humeur. Mais la bouteille doit pouvoir contenir 0,75 litre de vin. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

La plupart des bouteilles de vin, quelle que soit leur forme, contiennent 0,75 litre. Mais cela n’a pas toujours été le cas en Europe. Jusque dans les années 1970, de nombreux vins étaient encore vendus dans des bouteilles de 0,7 litre.

On attribue à Dom Pérignon la fixation de cette contenance au XVIIe siècle. En effet, le moine champenois estimait qu’il s’agissait de la quantité idéale de vin pour accompagner le dîner d’un homme adulte.

La mesure britannique s'impose

Ce n’est qu’en 1989 que la norme de 0,75 litre pour les bouteilles de vin est devenue obligatoire dans l’Union européenne (UE). La mesure britannique dite Imperial Gallon a joué un rôle clé dans cette décision, pour des raisons historiques.

Au XVIIe siècle, l’Angleterre était le principal importateur de vins de Bordeaux. Les barriques de vin étaient acheminées par bateau et débarquées sur l’île pour le commerce. Une barrique contient 225 litres, soit environ 50 gallons britanniques de 4,55 litres chacun, ou encore 300 bouteilles de 0,75 litre. Cette mesure a également influencé les formats de suremballage. Ainsi, les vins de Bordeaux se vendent traditionnellement en caisses de six bouteilles (un gallon) ou de douze bouteilles (deux gallons).

Exception dans le canton de Vaud

Mais toute règle connaît ses exceptions. Dans le canton de Vaud, les bouteilles traditionnelles ne contiennent que 0,7 litre. Là encore, l’explication est historique: en 1822, le pot vaudois a été fixé comme unité légale de mesure pour le vin. Un pot équivaut à 1,4 litre, soit deux bouteilles.

Depuis l’inscription du vignoble de Lavaux au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2007, les viticulteurs tiennent à préserver cette bouteille spécifique, symbole d’identité et de tradition.

Dérogation pour le Vin Jaune

Les choses se compliquent pour le Vin Jaune. Cette spécialité du Jura français est conditionnée dans la bouteille Clavelin, d’une contenance de 0,62 litre, directement liée à sa vinification.

Lors de son élevage oxydatif en fûts de chêne, une partie du vin s’évapore. Sur un litre, il en reste précisément 0,62 litre: la quantité que peut contenir le Clavelin.