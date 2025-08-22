C'est en été que le lac de Garde est le plus beau. Flâner, savourer et cultiver la dolce vita sont au programme sur le plus grand lac d'Italie. Les vins qui vont avec poussent juste au coin de la rue.

Ces vins du lac de Garde donnent envie de retourner en vacances

Ces vins du lac de Garde donnent envie de retourner en vacances

1/7 Pour des vins à caractère lacustre: rendez-vous dans les vignobles près de San Martino della Battaglia sur le lac de Garde. Photo: Shutterstock

Ursula Geiger

S'asseoir dans une trattoria au bord du lac, admirer le coucher de soleil et déguster un verre de Chiaretto en guise d'aperitivo. C'est la dolce vita! Une douce brise souffle dans les collines. Mais il fait toujours chaud. La surface d'eau de 370 kilomètres carrés emmagasine la chaleur de la journée. Des conditions idéales pour les cépages.

Les régions viticoles les plus connues se trouvent sur les rives sud et sud-est. Elles appartiennent en partie à la Lombardie et en partie à la Vénétie. Tout au nord, près du paradis des surfeurs Riva del Garda, les vignobles appartiennent au Trentin.

Spumante et vendanges tardives

Les poissons du lac et le vin blanc forment un couple imbattable. L'alose du lac de Garde est servie frite ou marinée au vinaigre. Les spécialités de la Lugana DOC doivent être servies pour sublimer le repas. Elles sont vinifiées à partir de la variété Turbiana, appelée ailleurs en Italie Verdicchio bianco.

Les viticulteurs de la région, qui s'étend sur 2000 hectares, produisent cinq styles de lugana différents. Le lugana millésimé est commercialisé en été après la récolte. Ce vin au parfum floral et à l'arôme délicat d'amande accompagne parfaitement l'apéritif.

Le Lugana Superiore vieillit un an, le Lugana Riserva reste au moins deux ans en cave. Les deux variantes peuvent également vieillir en grands fûts de bois. Certaines entreprises mettent les meilleures qualités d'un millésime exceptionnel en barriques et prennent leur temps pour les commercialiser. Avec le spumante et le vin doux au caractère léger de vendange tardive, tous les besoins sont couverts.

Bardolino et Valpolicella pas les mêmes

Le vin rouge de la Bardolino DOC est souvent, et très injustement, considéré comme le petit frère du Valpolicella. Certes, les mêmes cépages (Corvina, Rondinella, Corvinone et Molinara) sont utilisés que dans le Valpolicella voisin, mais le Bardolino est bien plus accessible et se sert légèrement frais. Ce rouge simple est un vin parfait pour accompagner les pizzas et les pâtes.

La variante rosée du Chiaretto di Bardolino existe également en vin mousseux. Que ce soit avec ou sans bulles, le Chiaretto est le vin idéal pour le coucher du soleil.