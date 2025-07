1/4 Du vin blanc et de l'eau minérale dans un rapport de un à trois et voilà une boisson estivale rafraîchissante. Photo: Getty Images

Ursula Geiger

Le mercure grimpe et les soirées se réchauffent. L’heure est venue d’alléger les verres. Le vin blanc coupé d’eau gazeuse offre une alternative désaltérante, idéale pour les apéritifs estivaux. De la version classique au spritz revisité, tout repose sur un savant équilibre.

Bien choisir son vin

Le blanc est toujours une bonne idée. Mais il doit garder une certaine acidité. Oubliez les Chardonnays gras et boisés: misez plutôt sur un Sauvignon blanc, un Müller-Thurgau, un Riesling ou un Verdejo de Rueda (Espagne).

Côté rouge, privilégiez les crus légers, autant agréables en bouche qu’à l’œil. Attention au degré d’alcool: pas plus de 13%! Là encore, les vins élevés en barrique sont à éviter. Un Dôle valaisan ou un Pinot noir de Suisse alémanique seront parfaits.

L'importance de l'eau

Mieux vaut pas de spritz qu’un mauvais spritz. L’eau doit être fraîchement ouverte, bien pétillante et glacée comme le vin. Oubliez les bouteilles avec une teneur en gaz carbonique «medium», trop molles en bouche.

Préférez celles portant la mention «classic»: plus riches en bulles, elles garantissent un effet rafraîchissant optimal. Les eaux riches en calcium offrent plus de tenue en bouche et donnent au vin coupé une vivacité encore plus marquée.

Quelle proportion?

En Autriche, les proportions du mélange sont régies par la loi: 50% de vin et 50% d'eau minérale sont nécessaires pour que la boisson puisse être vendue en bouteille ou au verre dans la restauration sous le nom de Spritz. Celui d'été est composé d'une part de vin et de deux parts d'eau dans le verre. Avec la chaleur, c'est une proportion idéale pour éviter les mauvaises surprises.

Des ajouts épicés et fruités

Quelques feuilles de menthe, de mélisse ou de verveine citronnée suffisent à rehausser le tout. Le mieux? Les congeler directement dans des glaçons. Faites de même avec des baies fraîches, ou mieux encore: mixez-les, filtrez-les pour retirer les pépins, puis versez la purée dans un bac à glaçons. Résultat: des cubes colorés et raffinés qui fondent en douceur dans le verre.

Sucré, acide… ou les deux?

Pourquoi choisir? Une touche de citron et un filet de sirop suffisent à transformer un simple vin coupé en boisson signature. En revanche, évitez les sodas sucrés. Un citron pressé ou une limonade peuvent paraître tentants, mais déséquilibrent souvent l’harmonie entre sucre et acidité. Mieux vaut rester sur de l’eau gazeuse pure et ajuster avec parcimonie: un trait de sirop de sureau pour la douceur, un soupçon de cassis pour une robe rosée élégante.

Le service

Evitez les verres trop petits ou les tumblers: visez plutôt des verres pouvant contenir au moins 4dl, tout en laissant de l’espace. Les verres à vin à large calice sont parfaits: ils accueillent sans peine glaçons, rondelles de citron et herbes fraîches, tout en mettant la boisson en valeur.