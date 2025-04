Pourquoi sert-on le vin par la droite au restaurant?

La prochaine fois que vous dînerez à l’extérieur, vous noterez de quel côté on vous sert le vin et vous verrez que cela ne doit rien au hasard.

1/5 Au restaurant, les verres à vin sont généralement remplis par la droite. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Certains rituels liés au service sont tellement ancrés dans les habitudes qu’on ne les remarque même plus. La règle selon laquelle les boissons comme le vin doivent être servies par la droite nous vient de la haute gastronomie en vertu du principe suivant: les assiettes et les boissons sont toujours servies à droite, tandis que les assiettes à salade ou à pain peuvent être servies à gauche.

La majorité des gens étant droitiers, la plupart tiennent leur verre de la main droite. Ils peuvent ainsi prendre leur verre de vin juste devant eux, sans avoir à passer par-dessus les couverts et les assiettes. Et comme aucun verre n’est placé à gauche, le personnel pourra servir certains plats et desservir par la gauche sans rencontrer d’obstacles.

Les exceptions à la règle sont monnaie courante

Le service du vin et des autres boissons par la droite est une pratique courante dans la haute gastronomie et dans de nombreux restaurants internationaux étoilés. Dans les établissements plus populaires, en revanche, il n’est pas rare que le personnel de service s’adapte aux circonstances et serve par la gauche ou par-dessus la table.

Bien sûr, il existe également des différences selon le pays, la culture ou la conception du service. En Asie, notamment au Japon ou en Chine, il n’y a pas toujours de règle fixe pour servir le vin. Dans les restaurants japonais haut de gamme, on sert souvent des deux mains, et éventuellement par la gauche si la disposition des sièges le nécessite. En revanche, la règle selon laquelle la bouteille ne doit pas toucher le verre pendant le service est universelle.