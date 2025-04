1/5 Le dimanche est le jour idéal pour profiter d’un bordeaux classique. Photo: Getty Images

Nicolas Greinacher

Ah, les dimanches! Le plaisir des grasses matinées, des e-mails en mode «pause» et un agenda délicieusement vide. En cette journée où la semaine s’achève en douceur, dégustez un bordeaux à son apogée et savourez le charme à la française. Ces grands crus s’élèvent au-dessus de leur condition de moût de raisin fermenté et vous offrent une expérience sensorielle qui rendra vos dimanches encore plus beaux.

Un bordeaux à maturité raconte une histoire. Avec des notes complexes de boîte à cigares, de fruits mûrs, un soupçon de cèdre et des nuances de terre, il rend grâce aux années qu’il a eu le privilège de passer en cave. Rares sont les vins qui permettent de se détendre et de célébrer le passé comme peut le faire un bordeaux au sommet de sa maturité.

Le dimanche, jour du bordeaux

Je ne débouche un grand bordeaux que lorsqu’il a atteint l’âge du permis de conduire. Lors d’un mariage, j’ai eu récemment l’occasion de déguster deux bordeaux rouges 2006 d’exception (un pauillac et un margaux), tous deux somptueux. Bien sûr, ces deux vins ont encore un grand potentiel de garde.

S’agissant des accords mets et vins, un bordeaux au sommet de son art possède d’étonnantes facultés d’adaptation. Il s’accorde à la perfection avec des plats classiques tels qu’un rôti de bœuf bien tendre, de délicieuses côtelettes d’agneau ou des spécialités de gibier. Un plateau de fromages joliment assorti lui permettra de montrer une autre facette de sa polyvalence et de briller en fin de repas. Alors, avec quel bordeaux allez-vous savourer votre dimanche?