La consommation mondiale de vin atteint son plus bas niveau depuis 1961, selon l'Organisation internationale du vin. Une baisse de 3,3% par rapport à 2023 est observée, avec des prix en hausse de 30% depuis 2019-20 en raison de divers facteurs économiques.

La consommation mondiale de vin au plus bas depuis 1961

Et il coûte plus cher!

La consommation de vin est au plus bas depuis près de trois quarts de siècle dans le monde (Photo d'illustration). Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Des perturbations conjoncturelles mais aussi une tendance de fond: la consommation mondiale de vin a de nouveau reculé en 2024, à son plus bas niveau depuis 1961, estime mardi l'Organisation internationale du vin (OIV).

Les achats de vin ont diminué de 3,3% par rapport à 2023, à 214,2 millions d'hectolitres (mhl), détaille l'OIV, qui constate un manque de visibilité face aux incertitudes économiques, dans son rapport annuel, basé sur des chiffres officiels des Etats. Si cette estimation était confirmée, «ce serait le plus faible volume enregistré depuis 1961» (213,6 mhl).

A l'oeuvre, une demande en baisse sur des marchés clés comme les Etats-Unis et des prix moyens gonflés par de faibles volumes de production, la hausse des coûts et l'inflation générale: le consommateur paie son vin en moyenne 30% plus cher qu'en 2019-20.

C'est «la tempête parfaite», souligne Giorgio Delgrosso, responsable de la division statistiques de l'OIV.