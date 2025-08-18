Que se passe-t-il lorsque deux cousins s'adonnent à leur passion en commençant une cave à vin dans un garage? Des années plus tard, cela donne un domaine viticole qui compte parmi les meilleurs de Suisse – mais aussi une immense cave au plus profond de la montagne.

1/7 C'est dans cette ancienne galerie que dorment les joyaux viticoles du Domaine Cornulus. Photo: Nicolas Greinacher

C'est sur les coteaux ensoleillés au-dessus de Sion que se trouve le cœur du Domaine Cornulus, fruit de l'audace de deux cousins. Stéphane Reynard et Dany Varone ont créé leur propre projet en 1986 dans un simple garage et ont démarré avec des vignes louées. «Nous n'avions presque rien, mais beaucoup de passion», se souvient Stéphane Reynard. Trois ans plus tard, ils ont baptisé leur projet de cœur Section Cornulus.

Depuis, Cornulus exploite environ 17 hectares de vignes, répartis sur plus de 250 parcelles. Les plus vieux ceps datent de 1947, «ils ont en moyenne une soixantaine d'années. Nous nous en occupons comme si c'était nos enfants», explique Stéphane Reynard.

Tandis que ce dernier s'occupe du travail dans les vignes, Dany Varone se concentre sur la vinification en cave. Leurs tâches sont clairement réparties, et après plusieurs décennies de collaboration, la coordination fonctionne à merveille.

Pas de grands vins sans terroir

Dans les années 1980, la viticulture valaisanne a connu un changement fondamental. «Avant, le vin blanc était omniprésent, alors que le vin rouge était une rareté. Mon père était l'un des rares à en boire», raconte Stéphane Reynard. Avec l'apparition de cépages comme le pinot noir et le gamay, le goût et les exigences ont changé.

Le Domaine Cornulus a réagi très tôt et s'est assuré des sites exceptionnels comme le Clos de Mangold, le Clos des Corbassières et plus tard le Clos des Monzuettes. Pour les deux viticulteurs, une chose est claire: il ne peut y avoir de grands vins sans terroir. Ils suivent donc constamment ce principe fondateur.

Le chai à barriques du Domaine peut en attester. Il se trouve dans un tunnel minier vieux de plus de 100 ans, que le domaine a pu louer à long terme. «Malheureusement, on ne peut pas acheter une telle construction», déplore Dany Varone. Les conditions qui y règnent sont idéales: constamment fraîches, entièrement naturelles et peu gourmandes en énergie.

Des gouttes nobles dans le verre

Les vins parlent eux aussi un langage clair. Le Cornalin Monzuettes 2023 sent intensément les baies noires et convainc par sa fine note de barrique et ses tanins bien présents. Le Clos des Corbassières – Pinot noir Vieilles Vignes Cœur du Clos du même millésime est particulièrement impressionnant. Issu de très vieilles vignes, il a vieilli 18 mois dans des fûts neufs de 500 litres et montre de la profondeur, de l'élégance et une aromatique envoûtante.

Dans les vins blancs, le Domaine Cornulus montre toute sa force. Qu'il s'agisse de Petite Arvine, d'Humagne blanche, de Marsanne, de Païen ou de Johannisberg, tous conservent une fraîcheur animatrice malgré la concentration. Cet équilibre assure la légèreté et une buvabilité attrayante.

Les couronnes des meilleurs vins dégustés aujourd'hui reviennent à la Syrah Antica 2023 et à la toute première Petite Arvine Pure Gypse (2024). La Syrah utilise des raisins issus de sols de schistes calcaires et se présente à la fois très complexe et extrêmement persistante, avec un potentiel de garde certain. La Pure Gypse, dont il n'existe que 2500 bouteilles, est très aromatique, concentrée et se termine par une note crayeuse prononcée.