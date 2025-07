1/8 Cinq visages, un domaine viticole: Damian, Lio, Fabienne, Michelle et Jan-Nicolas Seewer (de g. à dr.). Photo: Nicolas Greinacher

Nicolas Greinacher

Modernité, durabilité et distinction: à Susten, en Valais, le domaine viticole Seewer affiche d’emblée ses ambitions. Le bâtiment flambant neuf frappe par son allure contemporaine: 30'000 mètres cubes de volume, 1300 mètres carrés de panneaux solaires sur le toit, et une architecture ouverte sur l’avenir. Sous son ancien nom, Leukersonne, le domaine a été élu deux années de suite «domaine viticole de l’année» – un exploit inédit. En ce matin de juin baigné de soleil, Fabienne et Damian Seewer m’accueillent sur leur propriété familiale avec enthousiasme.

Le changement est une constante chez les Seewer – à commencer par le nom du domaine, rebaptisé Weingut Seewer à partir du millésime 2024. Dans les vignes aussi, la philosophie évolue: «Avant, la date de récolte était standard, début octobre – aujourd'hui, nous vendangeons souvent dès la mi-septembre.» Le changement climatique modifie les règles du jeu, mais l'équipe reste flexible. «Avec le pinot noir, nous sommes allés plus haut, jusqu'à 850 mètres d'altitude. Et là où il fait trop chaud dans la vallée, nous plantons aujourd'hui davantage de Cornalin ou de Merlot.»

Durabilité et précision

En matière de durabilité, les Seewer n’ont rien laissé au hasard: leur installation photovoltaïque génère chaque année 300'000 kWh, suffisamment pour couvrir largement les besoins du domaine. L’excédent est réinjecté dans le réseau. Prochaine étape: le stockage. «Aujourd’hui, les solutions de stockage deviennent enfin abordables et économiquement intéressantes», affirme Damian Seewer.

Après la visite de la cave, je suis curieux de voir comment se présentent les vins. Accompagnés d’une délicieuse planchette valaisanne, nous découvrons six vins blancs et cinq rouges. Tous ont un point commun: une étonnante précision et un parfait équilibre. Les vins sont expressifs, ciselés, profonds. Les boisés, subtils et maîtrisés, apportent juste ce qu’il faut de complexité.

En ce qui concerne le 2023 Sélection Millaia, un Heida élevé en barrique pendant 18 mois, je pense que le vin devrait être mis sur le marché plus tard, car il ne devrait révéler sa véritable grandeur qu'avec un peu de maturité en bouteille. «Tu vois, Damian – ça fait longtemps que je te le dis!», dit Fabienne à son mari en souriant. «Pour certains de nos vins, j'aimerais fermer la cave à clé et cacher la clé à Damian, afin que nous puissions les mettre sur le marché à maturité et qu'il ne les donne pas à des collègues entre-temps.»

Parmi les autres belles découvertes, je retiens le Marcella 2023 – un assemblage puissant de Heida et de Petite Arvine –, le Dôle 2024 vif et rafraîchissant, le Sélection Cornalin 2019 tout en personnalité, ou encore le Noblesse Chardonnay 2023, riche et complexe. Quant au Positivo, l’un des rouges les plus appréciés du domaine, sa légère douceur résiduelle en fait un favori du public jeune.

Après cette dégustation réussie, il reste encore un peu de temps pour une photo de groupe à laquelle se joignent, outre Damian et Fabienne Seewer, Michelle, Jan-Nicolas et le petit Lio. Quelques sourires plus tard, le cliché est dans la boîte – souvenir d’une rencontre aussi agréable que passionnante. Si vous passez par le Valais, ne manquez pas de faire halte dans ce domaine authentique et plein de charme.