Un vin monocépage reflète le cépage dans toute sa singularité, avec ses forces, ses aspérités, son authenticité. Voici cinq variétés méconnues d’Europe qui prouvent que le monocépage peut être audacieux, surprenant, et riche en caractère.

1/12 C'est dans le Frioul que poussent les meilleurs vins blancs italiens. Et le cépage ribolla gialla connaît une renaissance. Photo: Shutterstock

Article rémunéré, présenté par Mondovino.

Les assemblages sont souvent considérés comme des chefs-d’œuvre dans le monde du vin: ils sont le résultat d'un mariage de plusieurs cépages pour équilibrer les faiblesses et sublimer les forces. Mais parfois, moins, c’est mieux, et un seul cépage suffit à révéler toute la personnalité d’un vin. Dans un mono-cépage, le raisin est seul sur le devant de la scène, sans soutien d’autres variétés. Le résultat? On perçoit immédiatement l’identité du cépage, sans artifice ni échappatoire. Et c’est précisément ce qui fait tout son charme: il y a des arêtes, de la clarté, du relief; bref, du caractère!

La fraîcheur du Frioul

La région du Frioul produit certains des meilleurs vins blancs d’Italie. Le ribolla gialla, un ancien cépage tombé dans l’oubli, fait aujourd’hui un retour remarqué, surtout en version mono-cépage. Sur les pentes calcaires des Colli Orientali, il donne des vins frais, minéraux, subtils. Autrefois simple partenaire d’assemblage, il révèle ici toute sa délicatesse.

La révélation volcanique de Tenerife

Le listán blanco, connu en Andalousie sous le nom de palomino pour la production de xérès, révèle un tout autre visage aux Canaries. À Tenerife, les vignes poussent sur une roche volcanique noire, parfois à des altitudes vertigineuses. Le vent, le soleil et la proximité de l’Atlantique façonnent son caractère. Il en résulte des vins qui évoquent l’air marin, la pierre et le sel. Rares sont les cépages capables d’exprimer l’île avec autant de franchise dans le verre. Tandis qu’à Jerez, il est généralement utilisé dans des assemblages ou pour le xérès, il révèle ici toute son originalité en mono-cépage. Sa fraîcheur, sa minéralité austère et sa légère salinité pourraient se perdre dans un mélange. En version pure, en revanche, il envoie un message clair : voici Tenerife, à l’état brut et sans fard.

Le salin Teneriffa Artífice Listan Blanco Borja Pérez Viticultor, 25 francs Ce vin est plus qu'un simple secret d'initiés: il est merveilleusement discret au nez, avec des arômes subtils d'agrumes, d'amandes et une légère brise marine. En bouche, il s'avère frais, minéral et salé. Idéal avec du poisson grillé ou les papas arrugadas typiques accompagnées de mojo verde.

Folle blanche: l’acidité tranchante de la Loire

La folle blanche fut autrefois un cépage important pour l’armagnac et le cognac, avant de tomber en disgrâce. Trop fragile, trop sensible, disait-on. Mais sur la côte atlantique, dans le pays nantais, elle a survécu et revient aujourd’hui en force, surtout en mono-cépage. La brise salée, le climat humide et les sols de l’estuaire de la Loire font ressortir ses qualités: une acidité vive, des arômes d’agrumes et une grande fraîcheur. En assemblage, elle serait jugée trop tranchante et anguleuse, mais en solo, elle exprime exactement ce que cette région a à offrir: des vins comme une bouffée d’air marin. Ce n’est pas un cépage qui plaît à tout le monde – mais pour les amateurs d’huîtres, la folle blanche est la partenaire idéale. Sa franchise démontre à quel point un mono-cépage peut être fascinant, à condition d’assumer ses arêtes et son caractère.

Un vinho verde au caractère affirmé

Beaucoup associent le Vinho Verde à des vins d’été légers et pétillants. Mais le cépage alvarinho prouve que cette région a bien plus à offrir. Connue sous le nom d’albariño en Galice espagnole, cette variété révèle tout son potentiel dans le nord du Portugal: des fruits mûrs, des notes florales et une structure affirmée. Les sols de granit et de schiste, ainsi que le climat atlantique, lui apportent une tension supplémentaire. Vinifié en monocépage, l’alvarinho déploie toute sa richesse – un vin complexe, minéral, taillé pour la garde. Dans un assemblage, il ne serait qu’un instrument parmi d’autres, mais en solo, c’est lui qui mène l’orchestre. Les vignerons qui veulent libérer le Vinho Verde de son image de simple vin de soif misent d’ailleurs sur lui.

Un vin rouge frais du Bierzo

Le mencía a longtemps été un cépage sous-estimé. Jugé rustique et simple, il était surtout destiné à des vins de table ordinaires. Mais dans la région du Bierzo, aux confins de la Galice, des vignerons ont redécouvert son potentiel. Les vignes poussent sur des sols schisteux, souvent en altitude – ce qui apporte fraîcheur et finesse. Vinifié en mono-cépage, le mencía révèle une élégance presque bourguignonne: fruits rouges, notes florales et fines touches herbacées. Dans un assemblage, cette légèreté se perdrait facilement, mais en version pure, il séduit par sa clarté et sa buvabilité. C’est la preuve éclatante que les rouges du nord de l’Espagne peuvent aussi être élégants et subtils, pas seulement puissants.

Un article de Tobias Gysi, Wine Educator et sommelier suisse. Auteur de la rubrique «Château Gysi» pour Mondovino.