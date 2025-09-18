Sur l'île-prison toscane de Gorgona, des détenus produisent du vin. Le projet de réinsertion est géré par Marchesi Frescobaldi depuis 2012. Blick a assisté à la sortie du millésime 2024.

1/8 Depuis 1869, l'île de Gorgona, au large de la Toscane, est une colonie pénitentiaire. Photo: Ursula Geiger

Le voyage en bateau de Livourne à l'île de Gorgona dure deux heures. A peine la terre ferme en vue, l'ambiance de vacances s'installe. Des parasols et des chaises longues sont installés sur la petite plage de galets. Des maisons colorées se dressent sur la pente. Des câpriers fleurissent dans les fissures des murs.

Mais cette idylle ne cache pas tout à fait le fait que cette île de 2,2 kilomètres carrés est devenue une colonie pénitentiaire agricole en 1869. Gorgona est une «île interdite» et ne peut être visitée que sur rendez-vous. De même, il n'est pas permis à plus de cent visiteurs de séjourner sur l'île. Les quelque 70 détenus cultivent des oliviers, s'occupent de chèvres, de jardins, de ruches, de bovins et de 2,3 hectares de vignes.

La collaboration entre Marchesi Frescobaldi et le centre pénitentiaire de Gorgona a débuté en 2012 et est un succès: depuis le premier millésime 2013, la production est passée de 2700 à 9000 bouteilles par an. Les murs en pierres sèches des vignobles en terrasses ont été rénovés, le pressoir a été mis à jour et le marketing professionnalisé.

«Il y a beaucoup de vins dans le monde», dit le marquis lors de la présentation du millésime 2024, «mais celui-ci est unique parce qu'il y a un message humanitaire derrière: il donne une perspective à des personnes au parcours difficile, il crée une structure journalière utile pour les détenus et aide à la réinsertion dans le processus de travail».

Réinsertion dans les vignes

Durant les derniers mois de leur peine de prison, les détenus travaillent dans les vignes. Ils apprennent les principaux travaux manuels de la vigne et réparent les murs de pierres sèches entre les parcelles. Beaucoup restent fidèles au métier et commencent leur réinsertion professionnelle dans les domaines des Marchesi Frescobaldi.

Tandis que le cortège des invités gravit la montagne en soufflant dans la poussière et la chaleur, on a l'occasion de s'entretenir avec les détenus. Un jeune homme confie aimer le travail dans les vignes. L'air frais, le mouvement et l'expérience de l'élaboration artisanale d'un produit lui procurent un sentiment de bien-être.

Plus tard, après que le Padre Giuseppe de Santo Spirito (c'est l'église des Frescobadis à Florence) a béni le nouveau millésime et que le buffet froid et plusieurs magnums de Gorgona 2024 ont été vidés, Lamberto Fresobaldi coupe la tarte pour fêter l'événement. Le jeune homme du vignoble se tient un peu à l'écart. La fierté de la performance collective se lit sur son visage, même s'il ne peut pas déguster lui-même le nouveau millésime.

Il y a aussi d'autres raisons de se réjouir: la collaboration entre Frescobaldi et l'établissement pénitentiaire de Gorgona est prolongée jusqu'en 2050. De nouveaux vignobles sont déjà en cours de planification. En fin d'après-midi, le temps des marchands de vin, des dirigeants politiques et économiques, des journalistes et des sommeliers est révolu à Gorgona. Le bateau lève l'ancre. Sur le mur de fortification bleu ciel qui surplombe les falaises, il est écrit: «La peine ne doit pas consister en un traitement contraire à l'humanité et doit entraîner une rééducation du condamné.»