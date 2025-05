1/14 Dans la région viticole de Provence, dans le sud de la France, le rosé est un atout. Ici, les meilleurs terroirs sont réservés à la production de ce vin. Photo: Shutterstock

Tout le charme du Sud dans le verre: le rosé, ça évoque le soleil, les vacances! Un vin bien frais, à servir tout de suite. Léger, aromatique et facile à servir, qui est encore meilleur en bonne compagnie. Dès que le thermomètre dépasse les 20 degrés, sa saison commence: celle des vins frais, sans chichi, parfaits pour l’apéritif ou pour accompagner tout un dîner. Ces dernières années, le rosé a opéré une métamorphose étonnante: il est passé d’un vin parfois moqué pour sa couleur au statut de symbole d’un art de vivre méditerranéen et urbain.

La tendance est au rosé

Sacha Lichine y est pour beaucoup. Ce passionné de style, de goût et de marchés a repris le Château d’Esclans, en Provence, avec une idée: créer un rosé qui séduirait le monde entier. Le résultat? Whispering Angel. Un rosé délicat et précis, qui a conquis même les marchés les plus exigeants, comme les États-Unis. Une robe très claire, un nez fruité et floral, une bouche sèche et persistante: bref, un vin qui convertit même les sceptiques. Il est devenu, presque malgré lui, le symbole d’un nouveau style de rosé: léger, élégant, ambitieux. Grâce à Sacha Lichine, le rosé a connu une vraie renaissance.

Un mode de vie et un allié culinaire

Aujourd’hui, le rosé est bien plus qu’un vin: c’est un art de vivre. Quelque part entre la Côte d’Azur, un rooftop et une terrasse ombragée. Et il s’accorde presque à tout: à l’apéritif, à une cuisine légère, au poisson, aux légumes grillés, ou tout seul. C’est là tout son véritable potentiel: une incroyable polyvalence. Avec sa fraîcheur, ses arômes discrets et sa structure fine, il se marie à merveille avec tout ce que l’été a à offrir. Bien frais, il accompagne parfaitement des classiques méditerranéens comme la ratatouille, les crevettes ou le saumon grillé. Et même face aux plats asiatiques épicés, comme un curry thaï, un rosé sec fait bonne figure.

Redécouvrir les classiques méditerranéens

Côté blancs, il vaut aussi la peine de regarder vers l’Atlantique ou la Méditerranée. Dans les Rías Baixas, au nord de l’Espagne, les albariños conjuguent fraîcheur citronnée, minéralité saline et élégance: des vins idéaux pour les chaudes journées et la cuisine estivale. Dans les côtes sardes ou toscanes, les vermentinos apportent des notes herbacées, une belle vivacité et une touche minérale. Parfaits avec des spaghetti alle vongole ou des fruits de mer grillés. Et si vous goûtez un Ansonica de Sicile, vous vous souviendrez longtemps de ses notes de fruits mûrs et d’épices méditerranéennes.

Ces vins n’ont pas besoin de projecteurs. Ils se sentent chez eux dans un seau à glace, un panier pique-nique ou à côté du barbecue. Et nous rappellent ce que l’été veut dire: du plaisir sans stress, de la convivialité et des soirées douces.

J’ai dégusté une sélection de vins d’été frais, légers et agréables. Voici mes favoris pour les journées ensoleillées:

6 coups de cœur pour la plage, le balcon et les longues soirées

La star Côtes de Provence AOP Rosé Whispering Angel, Caves d'Esclans – 24.95 CHF Ce vin séduit par ses arômes de fraise, de pêche blanche et de fleurs d'agrumes. En bouche, une belle structure, des fruits juteux, une minéralité rafraîchissante et une touche d'herbes. Finale longue et nette. Sublime avec un tajine de poulet aux abricots et amandes ou une salade niçoise.

Le léger Rosé Côte des Roses AOP Gérard Bertrand: 11.95 CHF Un nez charmeur de framboise, pastèque et pamplemousse rose. Une bouche fruitée, douce et fraîche, avec une texture délicate et une acidité modérée. Parfait avec un carpaccio de betterave, fromage de chèvre et pignons ou une flammekueche croustillante.

Le séduisant Sicilia DOC Damarino Bianco Donnafugata: 14.95 CHF Un Ansonica pur aux arômes délicats de fruits exotiques, de citron vert et d'herbes méditerranéennes. Léger, frais et très buvable, comme une brise marine. Idéal avec des pâtes alle vongole ou des calamars grillés au fenouil et huile de citron.

Le salin Rías Baixas DO Albariño Pazo San Mauro: 14.95 CHF Des parfums de citron vert, de pomme verte et de fleurs blanches. En bouche, une acidité vive, beaucoup de fraîcheur et une finale salée typique. À savourer avec des tapas légères ou un gaspacho bien frais.

Le méditerranéen Vermentino IGT Toscana Santa Cristina: 9.50 CHF Des notes de poire, de pêche blanche et d'agrumes, accompagnées d'une discrète touche herbacée. Une bouche vive, sèche, équilibrée, avec une belle minéralité. Sublime avec une salade panzanella ou un risotto aux asperges vertes.

Le charmeur Rioja DOCa White Art Collection Bodegas Faustino: 9.95 CHF Une cuvée blanche du Rioja, élégante et surprenante. Des notes florales, de pêche mûre et une touche exotique. Bouche ronde, équilibrée, fraîche et finement épicée. Idéale avec une paella marine ou des légumes grillés et aioli.