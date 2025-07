Châteauneuf-du-Pape, là où le vin porte encore la couronne

Du plus simple au plus prestigieux: les vins de Châteauneuf-du-Pape couvrent toute la gamme. Les meilleurs crus vieillissent plus de 50 ans en bouteille.

13 cépages différents sont autorisés à Châteauneuf-du-Pape. Photo: Shutterstock

Nicolas Greinacher

Il y a environ 700 ans, le pape Clément V a transféré sa résidence à Avignon. Son successeur, le pape Clément VI, a ensuite fait construire sa résidence d'été dans la ville voisine de Châteauneuf-du-Pape, dont les ruines du château sont encore debout aujourd'hui et peuvent être facilement explorées à pied.

Dans les vignobles de Châteauneuf-du-Pape, de grandes pierres rondes (galets roulés) emmagasinent la chaleur du soleil pendant la journée et la restituent aux vignes la nuit. Les pierres ne sont donc pas seulement esthétiques, elles favorisent également la maturation des raisins. C'est pourquoi il n'y a pratiquement jamais de vins immatures dans ce vignoble de 3200 hectares, qui produit environ 15 millions de bouteilles de vin par an.

Du classique au moderne

Les vins rouges classiques de Châteauneuf-du-Pape ont souvent une odeur d'épices provençales et de viande, tandis que les vins modernes ont une odeur intense de fraises et de framboises mûres. Si les raisins sont vendangés très tard, des arômes de confiture s'y ajoutent souvent.

Le Châteauneuf-du-Pape blanc est beaucoup plus rare que ses homologues rouges. Principalement issus des cépages roussanne et clairette, les vins sentent généralement les agrumes, le miel et l'ananas. D'ailleurs, 13 cépages sont autorisés dans l'ensemble du vignoble de Châteauneuf-du-Pape.

La grande majorité de ces vins ont un taux d'alcool élevé. Un taux de 14 ou 15% est considéré comme normal et certaines cuvées atteignent même plus de 16%. Cela s’explique par le cépage principal, le Grenache, très sensible à la chaleur, qui concentre beaucoup de sucre – lequel se transforme ensuite en alcool lors de la fermentation. Ce niveau d’alcool contribue aussi à la grande longévité de ces vins.

Avec quels plats se marie-t-il bien?

Les raisins de grenache, qui sont presque toujours utilisés comme base pour les vins rouges de Châteauneuf-du-Pape, se situent dans la moyenne en ce qui concerne la teneur en acide et en tanin par rapport aux autres cépages. Ces plats s'y prêtent donc à merveille: